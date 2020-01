ARP: wsparcie dla hurtowni farmaceutycznej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła spółce Medicare - Galenica pożyczki w wysokości 10 milionów złotych. Firma z branży farmaceutycznej wykorzysta pieniądze na usprawnienie procesów logistycznych związanych z dystrybucją leków do aptek oraz na rozszerzenie oferty i dostępności w kanale e-commerce.

Udzielone finansowanie to efekt działania Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach, które ARP uruchomiła w kwietniu 2019 roku.

Hurtownia farmaceutyczna Medicare - Galenica posiada magazyny na Śląsku w Mysłowicach, a także w Rzeszowie oraz w Poznaniu - Luboniu.

Wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. spółka przeznaczy na usprawnienie procesów logistycznych związanych z dystrybucją leków do aptek oraz rozszerzenie oferty i dostępności w kanale e-commerce, gdzie spółka jest operatorem logistycznym.

ARP S.A. do tej pory udzieliła pożyczek na kwotę blisko 5,6 mld zł. W 2019 było to prawie 418 mln zł, z czego dla dużych przedsiębiorstw 352,2 mln zł, a dla MSP ok. 65,4 mln zł.

