Budżet na zdrowie 2020: więcej m.in. na kształcenie, pensje i informatyzację

Inwestycje zaplanowane na 2020 rok związane są przede wszystkim z Centrum Informatycznym Ochrony Zdrowia i wdrożeniami struktury informatycznej - kontynuacją kluczowych projektów P1, P2, P4 i kolejnych wdrożeń systemów e-recepty, e-skierowań, EDM - podkreśla wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Po pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 został skierowany do prac w komisjach sejmowych. Trafił również na posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, wywołując żywą dyskusję. Posłowie opozycji dowodzili, że „w ochronie zdrowia mamy obecnie całkowitą zapaść”. Przedstawiciele rządu byli odmiennego zdania.

Najważniejsze części ustawy budżetowej na rok 2020 - te dotyczące ochrony zdrowia - prezentował w czwartek (9 stycznia) wiceminister Sławomir Gadomski. Jak informował, ogólne wydatki zaplanowane w budżecie na bieżący rok wynoszą prawie 8,5 mld zł, z czego wydatki bieżące to niecałe 7 mld, a wydatki majątkowe to 1,2 mld zł. Jest to, jak stwierdził, o 157 mln złotych więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2019.

- Uwzględniając jeszcze kwoty z Funduszu Pracy i Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, środki w budżecie na ochronę zdrowia stanowią 10,7 mld zł, a uwzględniając dodatkowo środki unijne, kwota ta wynosi 11,3 mld zł - wyliczał wiceminister.

- Nakłady na zdrowie zaplanowane łącznie w budżecie państwa i w planie NFZ stanowią dzisiaj 5,09 proc. produktu krajowego brutto. Jest to o 1,2 mld zł więcej niż wartość referencyjna - prezentował członkom Sejmowej Komisji Zdrowia liczbowe dane wiceminister Sławomir Gadomski. Jak zauważył, nakłady określone w ustawie, to nakłady minimalne i już dzisiaj wiadomo, że prawdopodobnie wzrosną. - Warto wskazać, że łączne nakłady na zdrowie - 5,09 proc. PKB - to 107,6 mld złotych, czyli o ponad 10 mld więcej niż w roku 2019 roku - podkreślił Gadomski.

Na kształcenie kadr medycznych

Poinformował, że łączna kwota wydatków zaplanowana na szkolnictwo w 2020 roku to 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 136 mln zł w stosunku do roku 2019. Jak powiedział, jest to efekt zwiększania limitów przyjęć na uczelnie medyczne w 2019 roku oraz podwyżek wynagrodzeń na uczelniach.