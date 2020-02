CMUJ podsumowuje losy absolwentów farmacji: dziś zarabiają między 3000 a 4000 zł netto

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum przedstawił najnowszy raport opisujący losy zawodowe absolwentów wydziału Farmaceutycznego (kierunki: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia) - rocznik 2017/18.

Całkowita liczba absolwentów badanego rocznika to 199 osób. Raport przygotowano na podstawie 51 ankiet wypełnionych finalnie przez absolwentów: 7 z kierunku analityka medyczna, 27 z kierunku farmacja (35,06% studentów) oraz 17 kierunku kosmetologia.

W informacji skoncentrujemy się na losach absolwentów farmacji. Całość raportu w załączniku.

Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego zostali poproszeni o podanie głównego powodu, którym kierowali się przy wyborze ukończonego kierunku studiów. Zdecydowana większość respondentów za główny powód wyboru studiów podała zbieżność z własnymi zainteresowaniami - 55,6%.

Perspektywa łatwego znalezienia pracy okazała się być kluczową dla 33,3%.

Badani zostali poproszeni o ocenę wybranych aspektów dotyczących perspektyw zawodowych w odniesieniu do ukończonego kierunku studiów. Przeważająca część absolwentów - 96,3% - była zgodna co do tego, że ukończone przez nich studia zdecydowanie dają szansę na podjęcie pracy zgodnej ze zdobytym wykształceniem.

Absolwenci oceniali też szanse na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz na satysfakcjonujące zarobki - 66,6% absolwentów widzi szanse na wysokie zarobki, 29,6% widzi szansę na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Raport przedstawił rodzaj zatrudnienia absolwentów pracujących. Wśród absolwentów kierunku farmacja 88,9% pracuje na etacie, 12% pracuje dodatkowo w ramach umowy zlecenia. Nikt spośród wymienionych kierunków nie prowadzi własnej działalności gospodarczej.

Ile czasu potrzebowali na znalezienie pracy?

- 44% absolwentów farmacji znalazło pracę jeszcze w trakcie trwania studiów

- 32% szukało pracy do jednego miesiąca

- 4% szukało pracy powyżej 3 miesięcy, lecz nie więcej niż pół roku.

Pytani o branżę w jakiej pracują, absolwenci (farmacja + analityka medyczna) w przeważającej większości wskazywali apteki (43,2%), dużo mniej osób (11,4%) inne instytucje ochrony zdrowia, po 4 osoby wskazały na firmy farmaceutyczne oraz lecznictwo zamknięte.

Na pytanie o miesięczne zarobki netto, największy odsetek badanych wskazywał na przedział pomiędzy 3000 a 4000 zł (33,3%). Najlepiej zarabiają absolwenci farmacji (60% zarabia powyżej 3000 zł).