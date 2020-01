Co udało się zrobić, co jest do zrobienia? Podsumowanie pracy NRA w tej kadencji

Naczelna Rada Aptekarska przygotowała wydanie specjalne biuletynu zawierające sprawozdanie z działalności NRA VII Kadencji 2016-2020. W spisie treści znajduje się m.in. pozycja dotycząca sprawozdania finansowego, ale w dokumencie te dane pominięto.

- Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu dołożyliśmy wszelkich starań, aby zrealizować jak najwięcej wniosków zjazdowych, zainicjowaliśmy także szereg działań mających na celu obronę interesów oraz zwiększenie komfortu pracy farmaceutów. Dodatkowo podczas tej kadencji podjęliśmy wiele cennych inicjatyw legislacyjnych mających pozytywny wpływ na rynek farmaceutyczny. Nasze prace skupiały się nie tylko na propozycjach nowych regulacji, lecz również na zapobieganiu wejściu w życie rozwiązań szkodliwych dla sektora aptecznego - pisze we wstępie Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

Dodała: - W odpowiedzi na postulaty środowiska farmaceutów, podjęliśmy szereg działań mających na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku samorządu aptekarskiego, jak i samych farmaceutów. (...)

- Najważniejszym celem na najbliższy czas jest ustawa o zawodzie farmaceuty, dlatego będziemy aktywnie zabiegać o jej uchwalenie. Osobiście wierzę w to, że jej projekt przejdzie następne etapy legislacyjne. Kolejnym ważnym krokiem będzie wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego. Niezwykle ważną zmianą, o której wprowadzenie od wielu lat wnioskuje samorząd aptekarski, jest zagwarantowanie farmaceutom wynagrodzenia za pełnienie nocnych dyżurów. Ze swojej strony deklaruję, że praca, jaka do tej pory została wykonana w celu wprowadzenia tego projektu w życie, będzie kontynuowana i powinna przynieść w niedługim czasie wymierne efekty.

Dokument zawiera m.in. sprawozdanie NRA, jej uchwały oraz sprawozdania dotyczące działania poszczególnych komisji. W spisie treści znajduje się też pozycja dot. sprawozdania finansowego, ale w dokumencie tych danych nie ma.

W ostatnich czterech latach swojej działalności Departament Legislacyjny NRA, pracując pod nadzorem prezes NRA, koncentrował się na realizacji następujących zadań:

1. Uchwalenie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1015), wprowadzającej tzw. zasadę „Apteki dla Aptekarza”