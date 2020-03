COVID-19: wytyczne dla aptek są wystarczające. Problemem jest podejście pracodawców do zagrożenia?

Jest ciężko, apteki przeżywają oblężenie, zaczyna brakować podstawowych leków, niezadowolenie pacjentów narasta. Wytyczne NIA, MZ, GIF i GIS są właściwe i wystarczające. Problemem jest postawa właścicieli - uważa farmaceutka Paulina Front.

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej zachodzi uzasadniona konieczność ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek w kontaktach z pacjentami celem uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19.

Dlatego samorząd aptekarski apeluje do Polaków o ograniczenie zbędnych zakupów w aptekach. Głównie po to, żeby nie narażać: siebie, innych oraz pracowników aptek - na ryzyko zachorowania na koronawirusa.

Prosi pacjentów, aby podczas wizyty w aptece dokonywać przemyślanych zakupów i kupować faktycznie niezbędne leki. Apeluje o ograniczcie do minimum zakupu suplementów diety, szamponów, czy kosmetyków.

- Seniorka 75+ - 20 minut w kolejce do apteki. Po saszetkę Nizoralu. Za nią Pani na oko 65+ po Hepaslimin. Przekażcie najbliższym, by w nadchodzących dniach przychodzić do aptek w stanach wyższej konieczności. To nie happening – podkreśla farmaceuta Marcin Piątek.

NIA rekomenduje także aptekom i punktom aptecznym wydawanie pacjentom wszystkich produktów w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej. Zaleca również jak najczęstszą dezynfekcję powierzchni eksponowanych.

NIA wzywa do pilnego wdrożenia zaleceń

Zwraca się także do przedsiębiorców prowadzących apteki, aby w tej szczególnej sytuacji podjęli dodatkowe działania zabezpieczające:

- W związku z sygnałami docierającymi do izb aptekarskich, dotyczącymi braku wdrożenia działań zabezpieczających personel aptek przed ryzykiem zakażenia koronawirusem lub wdrażaniem ich w sposób częściowy NIA wzywa do natychmiastowego: zastosowania się do wytycznych przygotowanych przez samorząd aptekarski w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym; udostępnienia pracownikom aptek środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących; wdrożenia procedur ograniczających liczbę pacjentów oczekujących w izbie ekspedycyjnej do koniecznego minimum, sprzedaż w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej – podaje NIA w komunikacie.