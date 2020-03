CSIOZ: analiza danych pozwoli wykryć nadużycia w rozliczeniach

Urzędnicy dostają do ręki narzędzie, które pomoże im w wykrywaniu nadużyć w obszarze rozliczeń usług medycznych. Moduł Wykrywania Nadużyć będzie wspierał analityków CSIOZ w określaniu potencjalnych nieprawidłowości.

Jak informuje CSIOZ, wdrożenie Modułu Wykrywania Nadużyć w obszarze rozliczeń usług medycznych to efekt współpracy CSIOZ z LogicAI.

Firma ta wygrała w ubiegłym roku konkurs GovTech Polska w ramach wyzwania przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia i CSIOZ.

Moduł Wykrywania Nadużyć to zestaw narzędzi, na który składają się: aplikacja webowa wraz z 10 detektorami – algorytmami – których zadaniem jest wykrywanie różnego rodzaju schematów potencjalnych nadużyć – oraz modułu eksploracyjnego, umożliwiającego przeglądanie dostępnych danych w celu określania parametrów sprawdzeń przez użytkownika.

Detektory powstały przy współpracy analityków i programistów LogicAI oraz ekspertów CSIOZ. W grudniu ubiegłego roku zostały przeprowadzone testy akceptacyjne produktu dostarczonego przez LogicAI. Obecnie CSIOZ jest na etapie wdrażania go do swoich systemów.

Moduł Wykrywania Nadużyć będzie wspierał analityków CSIOZ w określaniu potencjalnych nieprawidłowości. Zidentyfikowane przypadki będą poddane głębszej analizie już przez samych specjalistów. Narzędzie ma się przyczynić się do skrócenia czasu i ułatwienia pracy w tych obszarach, których analiza jest szczególnie istotna w wykrywaniu nadużyć.

Przygotowując się do realizacji tego projektu specjaliści z LogicAI przeanalizowali rozkłady statystyczne różnych świadczeń realizowanych przez placówki medyczne. Okazało się, że w części jednostek skrajnie odbiegają one od normy. Część odchyleń można było wytłumaczyć np. poziomem referencyjności, jednak w znaczącej części przypadków wykryte wzorce były trudne do wytłumaczenia. W efekcie jednostki te wykazywały do rozliczeń świadczenia droższe niż inne podobne podmioty. Dokładna analiza tych faktów pozwoliła zidentyfikować wzorce w działalności placówek i określenie nieprawidłowości w rozliczaniu usług medycznych.

