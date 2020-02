CSIOZ: przekroczyliśmy próg 100 mln wystawionych e-recept

E-recepta na dobre wkroczyła do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Lekarze wystawiają średnio ok. 2 milionów tych e-dokumentów dziennie. W skali kraju właśnie przekroczyliśmy próg 100 milionów wystawionych e-recept - komunikuje na TT CSIOZ.

Pod wpisem Centrum pojawiły się komentarze:

mgr farm. Kamil Kruk: Rewelacja, tylko szkoda, że e-recepta jest wzorowana na recepcie tradycyjnej. W związku z tym ilość problemów z e-receptą jest podobna do tych z tradycyjną. Część problemów wyeliminowano, część została, doszły nowe. Chyba nie do końca o to chodziło.

Michał Śliwka: Sukces odtrąbiony, medale rozdane, kogo obchodzą błędy i ogólnie panujący chaos. Zresztą największy autorytet w tym obszarze, kilkukrotnie stwierdził, że e-recepta [naprawia] jedne błędy, ale wprowadza nowe. Taka sytuacja, taki klimat.

Tomasz Zieliński, Porozumienie Zielonogórskie: Kogo obchodzą błędy i problemy? Mnie obchodzą i staram się cały czas stymulować do poprawek. Ale też sukces trzeba zauważać, nawet jeśli jest tylko częściowy. Pochwały zwykle bardziej dopingują niż ciągła krytyka.