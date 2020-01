Część lekarzy nie ma ochoty na siłę naginać się do rzeczywistości elektronicznej

Od 8 stycznia br. większość recept powinna być wystawiana w postaci elektronicznej. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło sukces, ale z danych resortu wynika, że obecnie tylko połowa wszystkich lekarzy (50 proc.) wystawia recepty elektronicznie. E-recepty stanowią ponad połowę (ok. 56 proc.) na ogólną liczbę wystawianych recept.

Jak na przełomie roku informował CSIOZ, blisko 65 proc. placówek medycznych i blisko 60 proc. lekarzy było podłączonych do systemu e-zdrowie (P1).

- Aktualnie 90 101 lekarzy wystawia elektroniczna receptę z 14 955 placówek medycznych - przekazywała z kolei 17 stycznia br. Rynkowi Zdrowia Monika Dębkowska z Ministerstwa Zdrowia.

Dodawała, że liczba ta wzrasta każdego dnia, gdyż do systemu e-zdrowie (P1) podłączają się kolejne podmioty: - W systemie mamy już ponad 71 milionów wystawionych e-recept, z czego dzienny rekord liczby wystawionych e-recept to ponad 2 mln. Liczba wystawionych recept (w tym papierowych i elektronicznych) wynosi 13 767 944 z czego wystawionych w nowej formie jest 7 738 108.

System działa, ale są problemy z programami gabinetowymi

Jak wejście w życie nowego systemu i wypisywanie recept elektronicznych wygląda w praktyce? Generalna opinia jest pozytywna, lekarze zgłaszają jednak pewne niedomagania techniczne.

- Wszystko działa. Nie miałem żadnego problemu z komunikacją od 8 stycznia br., czyli odkąd e-recepta stała się obowiązkowa - ocenił Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie oraz wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

- Mamy doniesienia, że czasami ten system się zawiesza - czy tak będzie dalej, tego nie wiemy, nie mamy miarodajnych informacji. Na szczęście lekarz może dalej wystawić receptę papierową - dodał Andrzej Cisło.

- W mojej ocenie to wygląda nie najgorzej po pierwszym tygodniu. System działa lepiej niż działał przed 8 stycznia, generuje się około 2 mln recept dzienne, z tego ok. 80 proc. to recepty wystawiane w POZ. Funkcjonuje to zupełnie nieźle i do tej pory w formie elektronicznej udaje mi się wypisywać 98-99 proc. recept - skomentował z kolei Michał Sutkowski, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Natomiast lekarka z warszawskiej przychodni POZ w rozmowie Rynkiem Zdrowia stwierdziła, że zdania jej kolegów i koleżanek - także specjalistów medycyny rodzinnej z innych placówek - na temat e-recepty są podzielone. Część uważa, że wszystko działa dobrze i wystawia im się recepty szybciej niż przedtem, część narzeka, że traci więcej czasu. Wszystko zależy od rodzaju programu i tego, czy jest przyjazny dla użytkownika.