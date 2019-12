Część starszych lekarzy obawia się e-recept? Rozważają rezygnację z pracy

Wielu lekarzy, którzy nabyli już prawa emerytalne rozważa odejść z pracy po 8 stycznia, czyli wówczas, gdy elektroniczne recepty staną się obowiązkowe - pisze "Gazeta Wyborcza".

Gazeta sugeruje, że wielu lekarzy emerytów nie chce wdrażać się w nowy system e-recept w szczycie sezonu grypowego i po 8 stycznia, gdy elektroniczne recepty staną się obowiązkowe. Dlatego rozważą rezygnację z prowadzenia praktyki lekarskiej.

"GW" swoje wnioski opiera na sygnałach, które redakcja dostaje od samych lekarzy.

Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego potwierdza, że są starsi lekarze, którzy "nie nauczyli się ich (e-recept - red.) wystawiać do tej pory, a teraz, w szczycie zachorowań, nie mają na to czasu".

Podkreśla, że należy zrobić wszystko, by zostali w pracy, bo bez nich kolejki jeszcze się wydłużą.

Obecnie e-recepty wystawia mniej więcej połowa lekarzy - sami decydują, jaki rodzaj recepty wybiorą.

Ministerstwo Zdrowia przypomina na stronie internetowej, że od 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Jedynie w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to: recept w ramach tzw. importu docelowego, recept dla osób o nieustalonej tożsamości, recept transgranicznych (do końca 2020 r.), recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty - papierowej lub elektronicznej - należeć będzie do osoby wystawiającej), braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do internetu.

Resort zdrowia zachęca lekarzy, którzy nadal wystawiają recepty w postaci papierowej, do przejścia na nowe zasady.

Jak wskazywała 22 listopada Naczelna Rada Lekarska, po spotkaniu wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim, zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wystawienie po 7 stycznia 2020 r. - w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej - recepty w postaci papierowej jest uprawnieniem osoby wystawiającej receptę, zabezpiecza potrzeby pacjenta i nie jest obarczone ryzykiem sankcji. Brakuje również powodów, dla których recepta taka mogłaby spotkać się z odmową realizacji.

