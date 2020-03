Czy w oczach MZ magister farmacji znaczy mniej niż magister pielęgniarstwa?

Farmaceutka Anna Uszko przygotowała petycję adresowaną do wiceministra zdrowia, Macieja Miłkowskiego, w sprawie możliwości wystawienia przez farmaceutów recepty dla siebie lub członka rodziny.

"Jako farmaceuci pracujący w aptece otwartej z dużym zainteresowaniem śledzimy losy ustawy o zawodzie farmaceuty. Skierowanie projektu do komisji zdrowia powitaliśmy z radością, jednak po wnikliwej analizie projektu, pragniemy zgłosić kilka uwag" - informuje autorka petycji.

Treść petycji:

"Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wnosimy o obowiązkowe umieszczanie na receptach numeru kontaktowego do pacjenta. Jesteśmy tylko ludźmi, a człowiek to niestety omylna jednostka. W przypadku błędu popełnionego przy wydawaniu leku, numer kontaktowy do pacjenta pozwoli na szybką poprawę pomyłki, bez konieczności szukania pacjenta za pomocą policji, straży czy miejscowego proboszcza.

Dlatego wnosimy o dodanie ustępu 9a do art. 84 ustawy o zawodzie farmaceuty:

w art. 96a ust. 1 pkt 1. Dodaje się lit. f o brzmieniu: numer kontaktowy do pacjenta lub opiekuna prawnego.

Po drugie, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, art. 32 nadanie możliwości wystawienia recept pro auctore i pro familia farmaceutom powinno być analogiczne jak w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych, co zapewnia równe traktowanie podmiotów uprawnionych do wystawiania recept.

Zawód farmaceuty to zawód zaufania publicznego, czego następstwem jest obowiązek postępowania według kodeksu etyki zawodowej, ciągłego podnoszenia swojej wiedzy oraz zobowiązania do zachowania tajemnicy zawodowej. Pragniemy zauważyć, że od lat farmaceuci mają możliwość wystawienia recept farmaceutycznych w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta i nie nadużywają swoich uprawnień. Wręcz przeciwnie, stosując się do litery prawa nie wystawiają recept dla pacjentów, gdy nie ma realnego zagrożenia życia. Bezzasadnym wydaje się więc argument o sugerowanych nadużyciach wynikających z równoczesnej preskrypcji i ordynacji leku.