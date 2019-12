Czy w czasach wprowadzania wszelakich skomplikowanych rozwiązań zdalnych i elektronicznych, naprawdę aptekarze muszą co dwa tygodnie biegać do o/NFZ, aby złożyć fizycznie jedną kartkę z wnioskiem refundacyjnym, gdy wszystkie potrzebne dane w NFZ już są - pyta na TT prezes SIA, Mikołaj Konstanty.

Szef Śląskiej Rady Aptekarskiej zadał to pytanie za pośrednictwem Twittera wiceministrowi zdrowia, Januszowi Cieszyńskiemu. Wiadomość dotarła też do prezesa NFZ.

"Przyjrzymy się sprawie" - obiecał Adam Niedzielski.

Sytuację skomentowali inni farmaceuci.

Michał Byliniak: To faktycznie stało się od jakiegoś czasu nadmiarowe. Ale z tego co pamiętam, szliśmy w stronę zdjęcia tego obowiązku. Finalnie to oszczędność czasu, pracy i kosztów zarówno po stronie farmaceutów jak i pracowników NFZ. To jedno z wielu rozwiązań, gdzie mamy win - win.

Cooler: Mamy 2020 e-recepty, już lekka siara, że trzeba z zestawieniem jeździć do NFZ, albo na pocztę. Druga sprawa to zwrot kredytowanych przez nas należności refundacji z NFZ. Dlaczego musimy czekać na nie cały miesiąc?

Bartek Fiałek: A kto mówił, że tak wprowadzane e-zdrowie będzie ułatwieniem?

Grzegorz P.: Dwa dni akceptacji raportu, jeśli poprawka następne dwa dni, dzień lub dwa nim potwierdza wysyłkę pocztą i refundacja zamiast 14 dni jest po 21 dniach.

Arkadiusz Sobieraj: Czyli nawet miesiąc po realizacji recepty i wysłanym w czasie rzeczywistym Dokumencie Realizacji Recepty (DDR), czyżby e-zdrowie nie przyniosło nic poza kosztami dla apteki?