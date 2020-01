E-recepta barierą nie do przeskoczenia dla części lekarzy?

PPOZ przeprowadziło jesienią sondaż. W związku z rosnącymi e-obowiązkami zamknięcie praktyki rozważa co dziesiąty lekarz rodzinny i internista w wieku emerytalnym. "Nie będę wystawiać e-recepty, nie ma takiej opcji" – słyszę to codziennie – mówi Bożena Janicka, szefowa organizacji.

- Twierdzi, że część lekarzy jest wykluczona cyfrowo lub informatycznie. – W ogóle nie korzystają lub korzystają w ograniczonym zakresie z komputerów, laptopów czy smartfonów. Nie potrafią w pełni korzystać z programów informatycznych. Gubią się w nich, boją, że popełnią błąd - ocenia dla portalu wyborcza.pl szefowa PPOZ.

- Nie wszędzie w Polsce jest dostęp do światłowodów. System komputerowy e-recepty często się zawiesza, nie reaguje na komendy, nie łączy się z centralą albo wymaga ponownego logowania. To dodatkowo zniechęca lekarzy do dalszej pracy - dodaje.

Podobnie ocenia sytuację Monika Bączek z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: - Wdrożenie e-recepty może faktycznie uniemożliwić części lekarzy i lekarzy dentystów wykonywanie zawodu.

Podaje, że w ostatnim kwartale do izby zwróciło się 20 lekarzy z Wielkopolski z prośbą o wykreślenie z rejestru praktyk lekarskich. O jedną trzecią więcej w porównaniu z 2018 roku.

Z drugiej strony, jak ocenia Artur de Rosier, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej WIL, elektronizacja systemu zdrowotnego jest nieunikniona.

NFZ przypomina, że lekarze mogą starać się o dofinansowanie do sprzętu komputerowego. Do grudnia 2019 roku do wielkopolskiego funduszu wpłynęło 87 wniosków i wypłacono 44 dotacje.

