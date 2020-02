E-recepta: błędy z poziomu aptek wyeliminuje aktualizacja oprogramowania gabinetowego?

E-recepta w dalszym ciągu wymaga dużych nakładów pracy ze strony farmaceuty. Zamiast eliminować błędy, które generowała recepta papierowa, elektroniczna nie tylko ich nie eliminuje, ale je powiela i w dodatku stwarza nowe - mówi farmaceuta Marcin Piątek. CSIOZ ma antidotum na liczne zastrzeżenia?

- Wdrożenie systemu e-recept nastąpiło w bardzo krótkim czasie. Apteki miały na to 12 tygodni. Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie apteki w kraju były gotowe realizować e-recepty. Z poziomu aptek jest to duży sukces - powiedział w rozmowie z portalem 24opole.pl, Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. - W innych krajach wdrażanie e-recept trwało kilkanaście lat i nie udało się tego systemu wdrożyć do końca. W polskich aptekach nie ma takiej sytuacji, żebyśmy sobie z tą e-receptę nie radzili - mówił.

Wdrożenie e-recepty było nieuniknione

- Jest to system bardzo duży. Nie mamy niestety takiego komfortu, aby z łatwością skopiować wzorce zaczerpnięte z innych państw i zaimplementować je u siebie. System w dużej mierze musi być tworzony od nowa, dotyczy to zarówno części technicznej, jak i prawnej. Dopasowanie tego systemu wymaga więc pewnego okresu czasu - zaznaczył wiceszef NRA.

Wskazał, że samorząd ma pewne wątpliwości, co do niektórych sposobów wydawania leków, do przeliczania długoterminowych recept, ale to są detale, które można bardzo szybko poprawić. - Najważniejsze jest to, że nikt tego nie odkłada na półkę, tylko jeżeli pojawia się jakiś problem, to w zasadzie jest on naprawiany od razu - bo w założeniu, że system, który ma objąć 750 mln e-recept (dla porównania e-zwolnień 20 mln) - to oczekiwanie, że tak duży system będzie od razu działał bez zarzutów, jest trochę na wyrost - mówił.

- Pamiętajmy, że Niemcom przez 12 lat nie udało się dokończyć systemu, Hiszpanie 13 lat dochodzili to tego, żeby wdrożyć e-receptę. W Polsce apteki zrobiły to w ciągu 12 tygodni, lekarze - 12 miesięcy. Oczywiście system musi się jeszcze dotrzeć. Wielu błędów nie udaje wyłapać w czasie funkcjonowania pilotażu, ale wtedy, gdy system działa w pełni. Druk papierowy recepty eksploatowany był od wieków, a przez ostatnie kilka lat nastąpiła jego mocna reanimacja poprzez chociażby próbę dłużenia daty ważności recepty, czy możliwość wypisywania ich przez pielęgniarki. Wejście w proces elektronicznego wystawiania i realizowania recept był więc nieunikniony - stwierdził Marek Tomków.