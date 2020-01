E-recepta: system pozwala na podmiotowe podejście do pacjenta

Od szeregu lat mówi się o przejściu z przedmiotowego podejścia do pacjenta na podmiotowe - pacjent będzie w tym systemie istniał nie tylko jako dokument, który zanika po jakimś czasie - uważa Wojciech Chmielak, prezes ZOIA.

W środę, 8 stycznia, w życie weszły obowiązkowe e-recepty. To jedno z największych przedsięwzięć cyfryzacji służby zdrowia. Dzięki temu rozwiązaniu lekarze i farmaceuci bez problemu będą mogli sprawdzić jakie leki zażywał pacjent.

- Od szeregu lat mówi się o przejściu z przedmiotowego podejścia do pacjenta na podmiotowe - pacjent będzie w tym systemie istniał nie tylko jako dokument, który zanika po jakimś czasie, ale historia choroby i jej leczenia będzie możliwa do wglądu, będzie transfer informacji między lekarzami - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" Wojciech Chmielak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Jak wynika z najnowszych danych Naczelnej Rady Aptekarskiej, już ponad półtora miliona recept elektronicznych realizowanych jest średnio jednego dnia w polskich aptekach.

Jedną z zalet e-recepty jest możliwość kupowania leków na zapas:

- Lekarze specjaliści, do których trafiają pacjenci, u których kolejna wizyta wypada za osiem miesięcy, mogą zadbać o to, żeby pacjenci mieli leki na zapas, właśnie na osiem miesięcy. Pacjent nie musi kupować tych leków jednorazowo. E-recepta pozwala mu robić takie zakupy systematycznie i na raty. Pacjent trafia do apteki, kupuje najpierw jedno opakowanie, a kolejne w kolejnym miesiącu. Cel jest taki, żeby pacjenci do dwa-trzy miesiące nie musieli trafiać do POZ-u na wizytę, która ma tylko przedłużyć receptę na leki cukrzycowe albo kardiologiczne. To wydłużało kolejki i zabierało czas - przekonuje Marek Tomków, wiceprezes NRA.

Więcej: radioszczecin.pl, rmf24.pl