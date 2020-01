E-recepty: wystawić łatwo, trudniej zrealizować?

Są lekarze, którzy wystawiają e-recepty, ale dają pacjentowi jedynie czterocyfrowy kod na karteczce. I zaczynają się problemy - mówi Jolanta Dahlke-Miś, rzecznik prasowy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie.

W większości przychodni lekarskich recepty elektroniczne były wprowadzane systematycznie już od września, więc lekarze są przeszkoleni i przygotowani. W gabinetach lekarskich problemów z wystawianiem recept elektronicznych praktycznie nie ma - pisze portal gp24.pl.

Większy problem jest, jeśli chodzi o realizację tych e-recept w aptekach.

- Są lekarze, którzy wystawiają e-recepty, ale dają pacjentowi jedynie czterocyfrowy kod na karteczce - mówi Jolanta Dahlke-Miś, rzecznik prasowy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. - I zaczynają się problemy. Przychodzi starsza pani do mnie i daje mi pięć karteczek z kodami. Nie wie w takiej sytuacji, jaki kod jest na jaki lek, a chce wykupić tylko jeden lek, bo na resztę nie ma teraz pieniędzy. Muszę więc sprawdzać każdy kod, aby wiedzieć, które to leki - mówi Dahlke -Miś.

Kolejnym problemem jest fakt, że pacjenci często nie wiedzą jeszcze, że PESEL jest potrzebny do realizacji e-recepty. Niejednokrotnie okazuje się, że klient dokumentu zapomniał i wtedy lek nie może mu zostać wydany.

Farmaceuci apelują więc do pacjentów, aby prosili lekarzy o papierowe wydruki. - To ułatwia nam pracę, a w sytuacji, kiedy padnie nam system, to jedyna możliwość zakupu leku - mówi rzecznik OIA w Koszalinie.

