EIT Health zachęca do aplikowania o wsparcie dla start-upów

Rok 2020 to kolejne możliwości dla innowatorów i start-upów. Dzięki współpracy z EIT Health mogą oni pozyskać wsparcie na każdym etapie rozwoju swojego pomysłu. Organizacja przedstawia najważniejsze inicjatywy na ten rok.

Są to mi.in.:

- StarShip: termin składania aplikacji – 31 stycznia 2020

StarShip to 9-miesięczny program edukacyjno-mentoringowy. Uczestnicy uczą się podstaw biznesu i łączenia dwóch perspektyw - sfery innowacji z realiami rynku. Ważnym elementem kursu jest nauka dopasowania pomysłu (lub produktu) do realnych wyzwań medycznych i regulacyjnych, a także do oczekiwań pacjentów (użytkowników);

- Wild Card: termin składania aplikacji - 9 lutego 2020

Wild Card to inicjatywa skupiająca się na innowacjach medycznych w obszarze zdrowia kobiet i terapii cyfrowych (digital therapeutics). Przez trzy lata istnienia programu, spod jego skrzydeł wyszły cztery start-upy, które obecnie samodzielnie działają na rynku;

- Start-ups Meet Pharma: termin składania aplikacji - 29 marca 2020

Druga edycja programu EIT Health Start-ups Meet Pharma skupi się na jednym z największych wyzwań ochrony zdrowia – chorobach przewlekłych. Program powstał, by stymulować innowacyjne pomysły ich leczenia, wypracowywane z partnerami z europejskiej branży farmaceutycznej.

EIT Health Start-ups Meet Pharma skierowany jest do firm, które już mają funkcjonujący produkt, bądź prototyp gotowy do komercjalizacji i są zainteresowane współpracą z branżą farmaceutyczną, która wykracza poza rozwój i produkcję nowych leków;

- Smart-Up Lab: termin składania aplikacji - marzec 2020

Program skierowany jest do studentów, doktorantów, przedsiębiorców i badaczy zajmujących się medycyną, ochroną zdrowia, life science, a także ekonomią, IT i dziedzinami pokrewnymi. Uczestnicy będą uczyli się przedsiębiorczości, przekuwania innowacyjnych pomysłów w prototypy, finansowania, badania rynku i tworzenia wartości dodanej dla pacjentów.

EIT Health to organizacja non-for-profit, działającą z ramienia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), utworzonego przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji.