Estonia. Ustawa Apteka dla Aptekarza staje się coraz bardziej realna

1 kwietnia 2020 roku w Estonii ma wejść w życie ustawa "Apteka dla Aptekarza". Kilka tygodni przed tą datą podejmowane są próby zmiany przepisów. Jak na razie bezskutecznie.

Początki prac nad ustawą, która wymaga przeniesienia własności na farmaceutów, sięgają 2015 roku. 1 kwietnia 2020 roku przepisy mają wejść w życie. Zakładają posiadanie przez farmaceutów co najmniej 51-procentowego udziału w aptekach, w których pracują. Ma to by być gwarancją uniezależnienia się od monopolu dużych hurtowni aptecznych i powiązanych z nimi sieci.

Obecnie około 200 z około 500 aptek w tym kraju spełnia wymagania ustawy. Stąd próby złagodzenia przepisów ustawy. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, koalicja rządząca przygotowała projekt ustawy, który wycofywał ograniczenia własnościowe wprowadzone przez reformę. Propozycja została jednak odrzucona.

Powstały kolejne trzy propozycje zmian. Komisja do Spraw Społecznych Riigikogu zdecydowała się je skierować do rozpatrzenia przez parlamentarzystów.

Na pierwszy ogień poszedł projekt autorstwa Konserwatywnej Partii Ludowej Estonii (EKRE). Jednak we wczorajszym (25 lutego) głosowaniu członkowie Parlamentu estońskiego odrzucili go.

Ta wersja projektu liberalizowała prawo tak, aby było mniej restrykcyjne dla farmaceutów pod względem własności i struktury, umożliwiła aptekom kupowanie produktów leczniczych bezpośrednio od producenta, a także zezwalały szpitalom na prowadzenie własnych aptek detalicznych.

Autorzy odrzuconych poprawek argumentowali, że AdA wprowadza znaczne ograniczenia w strukturze własnościowej apteki, podczas gdy w Estonii nie ma problemów jeśli chodzi o istniejącą liczbę aptek. EKRE twierdził również, że konsekwencją zmian będzie zamykanie aptek na obszarach wiejskich i wzrost cen leków.

W środę, 26 lutego, członkowie Riigikogu pochylą się nad poprawkami Partii Socjaldemokratycznej (SDE).

Socjaldemokraci chcą przesunięcia terminu wejścia w życie zmian na 1 stycznia 2021 roku w przypadku aptek zlokalizowanych na terenach wiejskich. Podnoszą także próg posiadania przez farmaceutów co najmniej 80-procentowego udziału w aptekach, w których pracują.