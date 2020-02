Europie grozi zapaść lekowa?

Z powodu epidemii koronawirusa Chińczycy zamykają kolejne fabryki w prowincji Hubei. Sytuacja ta może prowadzić do zapaści na rynku leków w Europie, w tym także w Polsce.

Nie jest wykluczone, że większość półproduktów używanych do wytwarzania strategicznych leków pochodzi z dotkniętej epidemią koronawirusa chińskiej prowincji Hubei.

Zdaniem dr Pawła Chrzana, byłego prezesa Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, wiele wskazuje na to, że sytuacja na rynku leków może stać się poważna. Jeszcze przed spotkaniem ministrów zdrowia krajów UE w Brukseli, przedstawiciel Niemiec ostrzegł, że skutkiem epidemii koronawirusa w Chinach może być zapaść lekowa w krajach europejskich - informuje Dziennik Polski.

Do niedawna nie tylko przeciętni konsumenci, ale także decydenci odpowiedzialni za przemysł farmaceutyczny w Polsce czy w Europie, nie zdawali sobie sprawy ze skali zjawiska zamawiania półproduktów do leków w innych krajach niż te, gdzie leki były wytwarzane - głównie w Chinach i Indiach. Dopiero sprawa zanieczyszczenia leków z metforminą ujawniła jak poważny jest to problem i jak wrażliwy jest system produkcji leków oparty na sprowadzanych półproduktach.

Dlaczego sprowadzamy substancje do produkcji leków z drugiego krańca świata? Bo tak jest szybciej i i taniej. Czy jesteśmy w stanie szybko zastąpić sprowadzane z Chin półprodukty substancjami wytwarzanymi w Polsce? Jak mówi dr Chrzan, próbuje się odtworzyć część produkcji, ale nie da się tego zrobić szybko. Ten proces może potrwać 2-3 lata.

Więcej: dziennikpolski24.pl