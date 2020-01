eZWM: słowo ''pilotaż'' w tym przypadku było dalece umowne

Resort zdrowia zapewniał, że jest przygotowany do wprowadzenia platformy cyfrowej związanej z wyrobami medycznymi i ustalił datę jego obowiązkowego wprowadzenia od 1 stycznia 2020 roku, ale w grudniu przyznał się do porażki, wprowadzając w ostatnim momencie okres przejściowy.

Szacuje się, że rynek wyrobów medycznych, obejmujący prawie 400 tys. różnych produktów, przekracza wartość 11 mld zł i bardzo dynamicznie rośnie, co związane jest m.in. z coraz większym popytem oraz postępem technologicznym. Stąd potrzeba nowych regulacji, zarówno ustawowych, jak i tych dotyczących dystrybucji i refundacji z wykorzystaniem elektronicznych systemów.

Dwumiesięczny pilotaż?

Resort zdrowia zapewniał, że jest przygotowany do wprowadzenia platformy cyfrowej związanej z wyrobami medycznymi i ustalił datę jego obowiązkowego wprowadzenia od 1 stycznia 2020 roku, ale w grudniu przyznał się do porażki, wprowadzając w ostatnim momencie okres przejściowy. Rozpoczęty zaledwie w listopadzie pilotaż eZWM pokazał, że nie do końca jest wszystko gotowe, a jego uczestnicy zgłaszali wiele uwag.

Jedna z firm biorąca udział w testowaniu nowego systemu stwierdziła, że słowo ''pilotaż'' w tym przypadku było dalece umowne. Po pierwsze w umowie z oddziałem Funduszu w tym zakresie nie było określenia ''pilotaż'', a dotyczyła ona jedynie ''realizacji zleceń''. Po drugie, czas trwania umowy był za krótki, aby pozwolił na rzetelną ocenę nowego rozwiązania, mającego znacząco zmienić sposób realizacji zleceń na wyroby medyczne.

Jak wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ministra zdrowia, placówki pilotażu uczestniczące w pilotażu miały czas i sposobność ku temu, żeby zgłosić uwagi np. odnośnie do błędów w aplikacji.

- Wszystkie te uwagi zostały rozpatrzone. Dodatkowo w grudniu wszystkie oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły ze świadczeniodawcami spotkania szkoleniowe i informacyjne, podczas których można było wyjaśnić wszelkie wątpliwości - podkreśla Andrusiewicz.

Krócej czy dłużej?

System elektronicznego potwierdzania zleceń na wyroby medyczne miał m.in. skrócić czas obsługiwania pacjenta. Jak twierdzi uczestnik ''pilotażu'', funkcjonalność oddanej do dyspozycji realizatorów eZWM aplikacji pozostawiała wiele do życzenia. Niepotrzebnie została ona podzielona na trzy fazy, podczas których następuje wysyłanie i odbieranie danych, co wydłuża cały czas realizacji zlecenia, a czas obsługi pacjenta z dotychczasowych kilku minut wydłużył się prawie do 30 minut.