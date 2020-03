Farmaceuci docenieni za zaangażowanie w dobie epidemii

Doceniamy Was jako Polska Federacja Szpitali, a ja osobiście. Wszystkim farmaceutom oraz pracownikom sektora farmaceutycznego składam wyrazy uznania i podziękowania za wasz wkład w pokonywanie koronawirusa - napisał na Twitterze Jarosław J. Fedorowski, prezes PFS.

- W imieniu farmaceutów serdecznie dziękuję za te słowa - odpowiedział Tomasz Leleno, rzecznik NIA.

Jak niedawno poinformował, apteki w dobie epidemii związanej z koronawirusem obsłużyły już ponad 20 milionów osób, co oznacza wzrost o 150-200 procent.

W sytuacji, gdy liczba zachorowań na koronawirusa codziennie się zwiększa, lekarze oraz osoby związane ze światem medycznym są bardziej narażone na styczność z SARS-CoV-2. Doskonale wie o tym prezes ZAPPA, Marcin Wiśniewski.

– Praca w aptece, to obecnie praca na pierwszej linii. Zabezpieczenie pacjentów i personelu przed potencjalnym zarażeniem wiązało się z restrykcyjnymi zmianami procedur i systemu pracy, a te z ogromnymi utrudnieniami. Obsługa pacjentów przez okienko do nocnej sprzedaży, to jak naprawa silnika przez rurę wydechową - jest dodatkową komplikacją, ale też obecnie koniecznością. Wszyscy jesteśmy przemęczeni, pracujemy tez w wielkim stresie, a wiemy, że to dopiero początek – mówi DoRzeczy.pl prezes Związku.

- Są zawirowania w hurcie, niektórych towarów brakuje, dostawy są opóźnione, ale liczymy, ze system szybko wróci do normy. To efekt rozchwiania - szturmu pacjentów na apteki. Pierwsza fala się uspokaja. Apelujemy do pacjentów, żeby do aptek przychodzili wyłącznie po niezbędne leki – dodaje Marcin Wiśniewski.

Apteki robią co mogą, aby zachować zasady bezpieczeństwa, niekiedy jednak czują bezsilność wobec braku respektowania tych zaleceń przez pacjentów.

- Czuję dyskomfort, gdy muszę zwracać pacjentom uwagę, by nie przekraczali linii jednego metra od naszego stołu. Słyszę potem, że jestem niemiła. Nie mamy też żadnej bariery oddzielającej nas od pacjentów, płyty pleksi do nas nie dotarły. Nie czuję się przez to bezpieczna - mówi pracownica apteki z jednej z wielkopolskich miejscowości.