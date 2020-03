Farmaceuci nie byli dość dobrzy, aby dostać się na studia medyczne?

Ochrona zdrowia w Polsce wystarczająco karze pacjentów swoim rażącym brakiem efektywności. Dodatkowe represje za brak stawiennictwa na konsultacji lub zabiegu budzą mój sprzeciw - mówi farmaceuta Jerzy Przystajko, działacz Partii Razem.

- Panuje przekonanie, że farmację wybierają ci, którzy nie byli dość dobrzy, aby dostać się na studia medyczne. W dyskusjach w sieci trolle sięgają po ten argument, gdy nie są w stanie merytorycznie mi odpowiedzieć. A dla mnie farmacja to był świadomy wybór, wynikający z zamiłowania do chemii - powiedział w wywiadzie dla Nowiny24 Plus opolski farmaceuta Jerzy Przystajko.

- Działając w branży farmaceutycznej nie sposób nie obserwować tego, co dzieje się w całej ochronie zdrowia, z jakimi bolączkami się boryka. Dlatego nie uważam, by fakt, iż nie jestem lekarzem, dyskwalifikował mnie w dyskusji na temat kształtu polityki zdrowotnej w naszym kraju - dodał.

W rozmowie odniósł się m.in. do propozycji wprowadzenia kar dla pacjentów, którzy nie pojawią się na umówionej wizycie lekarskiej.

- Nie jesteśmy teraz na takim etapie rozwoju systemu ochrony zdrowia, aby wprowadzać kary tego typu. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty potrafi już dziś sięgać kilku lat. Ochrona zdrowia w Polsce wystarczająco karze pacjentów swoim rażącym brakiem efektywności. Dodatkowe represje za brak stawiennictwa na konsultacji lub zabiegu budzą mój sprzeciw - zaakcentował.

Jak stwierdził niedawno na łamach Nowej Trybuny Opolskiej, takie inicjatywy, mające w założeniach zwiększyć efektywność systemu, wynikają z prostego założenia przyświecającego polskiej polityce zdrowotnej: że pieniędzy nie ma i nie będzie. - A przecież głębokie niedofinansowanie to podstawowy problem naszej służby zdrowia - wskazał.

Dlatego w jego ocenie, niewydolna służba ochrona zdrowia pcha pacjentów w stronę podmiotów prywatnych. - Oczywistym jest, że jeśli chorujący ma czekać na wizytę bądź specjalistyczny zabieg nawet przez kilka lat, to postara się wysupłać pieniądze, by skorzystać z możliwości konsultacji i badania w podmiocie prywatnym. Potwierdzają to statystyki. Polska przoduje bowiem w zestawieniu państw, w których wydatki na prywatną ochronę zdrowia są relatywnie wysokie w zestawieniu z systemem publicznym - argumentował.

Więcej: nowiny24.pl, nto.pl