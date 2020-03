Farmaceuci o propozycji dostarczania do pacjentów leków Rx

W mediach społecznościowych rozwinęła się dyskusja na temat umożliwienia aptekom wysyłki leków na receptę w związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 i rekomendacjami o pozostanie w domach.

- Pierwsza sprzedaż po otwarciu. E-recepta i płatność kartą zbliżeniowo. Wszelkie możliwe środki ostrożności zachowane. Wczoraj padł pomysł wysyłki Rx. Przemyślcie go jeszcze raz - pisze na Twitterze farmaceutka Paulina Front.

Do propozycji wprowadzenia możliwości wysyłki do pacjentów leków na receptę odniósł się m.in. Marcin Wiśniewski z ZAPPA: - Temat wysyłki leków RX zakończył Sejm przez (prawie) aklamację, bo to był fatalny, niebezpieczny pomysł. Nie warto do niego wracać. Szukajmy rozwiązań poprawiających dostępność, a nie rozwalającym rynek - wskazuje. - Nie ma nic do przemyślenia. To pomysł wykorzystania epidemii do realizacji biznesowych zapędów 2 zagranicznych sieci aptek kosztem polskich aptek. W efekcie spadnie dostępność do leków i wzrosną ceny (dostawa) - stwierdza Marcin Wiśniewski.

- Leki muszą być wydawane do rąk pacjentów lub osób realizujących recepty w ich imieniu przez fachową kadrę - magistra farmacji lub technika farmaceutycznego. Nie wolno oddać tego w ręce kurierów czy innych pośredników, bo może to łatwo doprowadzić do tragedii- uważa farmaceutka Aga Anczykowska.

- Bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze, a dostarczanie Rx kurierem niestety tego nie zapewni. W obecnej chwili najważniejsze jest aby aptekom jako placówkom ochrony zdrowia zapewnić ciągłość funkcjonowania poprzez wprowadzenie odpowiednich środków ostrożności - wskazuje inny komentator.

Z kolei w ocenie farmaceuty Michała Aleksiejczuka, takie rozwiązanie da się zorganizować z zachowaniem pełnego standardu. - To jest projekt gabarytu eRp. Dużo zmian w prawie, dużo wymagań, dużo pracy nad systemami. Nie do zrobienia na pieńku. Ale się da! W zasadzie w 100% do zrobienia.

W odpowiedzi Marcin Wiśniewski podkreśla, że najważniejsze jest bezpieczeństwo lekowe państwa i jego obywateli. Uważa, że nieodpowiedzialnym jest przeprowadzanie takich eksperymentów w tak trudnym momencie.

- Dzisiaj w celu realizacji dostaw w związku z koronawirusem nie da się. Czyli żadne leki w ten sposób nie dotrą teraz do pacjentów a rozwiązanie korzystne dla 2-3 graczy zostanie. Na tym polega gra w tą grę - komentuje Michał Byliniak, wiceszef NRA.