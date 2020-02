Farmaceuci obawiają się napływu kolegów z zagranicy. Medycy z kolei lekarzy "dwóch prędkości"

W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy dotyczące nowej procedury uznawania kwalifikacji farmaceutów spoza Unii Europejskiej, którzy chcieliby podjąć pracę w Polsce. Jakie rozwiązania zaproponowano w przypadku lekarzy?

W projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy dotyczące nowej procedury uznawania kwalifikacji farmaceutów spoza Unii Europejskiej, którzy chcieliby podjąć pracę w Polsce. Procedurą taką miałoby być zaliczenie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW), na wzór podobnego rozwiązania dotyczącego lekarzy. Obecnie farmaceuta spoza UE musi nostryfikować swój dyplom i zdać egzamin z języka polskiego, by uzyskać prawo wykonywania zawodu na terenie naszego kraju.

Ta procedura jednak – zdaniem resortu zdrowia – jest za długa i blokuje możliwość zatrudniania aptekarzy np. zza wschodniej granicy.

"Konieczne stało się opracowanie procedury – przeprowadzania egzaminu centralnego, która jednolicie dla wszystkich będzie badała spełnienie minimalnych wymogów kształcenia wobec osób, które uzyskały kwalifikacje poza Unią Europejską" - wskazało ministerstwo w uzasadnieniu do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

W środowisku farmaceutów pojawiły się obawy o swoje miejsca pracy wobec napływu taniej konkurencji z Ukrainy czy Białorusi.

Emocje studzi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA: - W ciągu ostatnich 4 lat tylko 28 osób przystąpiło do egzaminu z języka polskiego potrzebnego do nostryfikacji dyplomu. Były to osoby z Białorusi, Ukrainy, Francji czy Arabii Saudyjskiej. Ta liczba pokazuje, że nie musimy się obawiać napływu farmaceutów zza granicy.

Inny poziom umiejętności

Temat procedury uznawania kwalifikacji lekarzy z zagranicy jest jednym z punktów projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Pierwsze czytanie zaplanowano na 11 lutego na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia.

Środowisko lekarskie ma jednak inne problemy związane ze specjalistami z zagranicy. "Proponowane przepisy praktycznie wprowadzają do polskiego systemu lekarzy o innym poziomie umiejętności. Zamiast ułatwiać adaptację lekarzy z zagranicy czy wspierać ich finansowo, staramy się robić coś najgorszego - obniżać wymogi dotyczące ich kwalifikacji" - twierdzą eksperci.

Jednym z takich kontrowersyjnych rozwiązań ma być ułatwienie nabywania uprawnień i zatrudniania lekarzy spoza UE, w tym obywateli RP studiujących na wschodzie. Wprowadzono dla nich Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW) lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny (LDEW).