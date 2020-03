Farmaceuci, wystawiajcie RF. Umożliwia to ustawa o COVID-19

Drodzy Farmaceuci, otrzymujemy informacje o trudnościach w dostępie do lekarzy POZ. Prosimy o korzystanie z prawa do wystawiania recept farmaceutycznych - apeluje Marek Tomków, wiceprezes NRA.

- Drodzy Farmaceuci, otrzymujemy informacje o trudnościach w dostępie do lekarzy POZ. Prosimy o korzystanie z prawa do wystawiania recept farmaceutycznych. Ustawa o COVID pozwala na ich użycie w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta - podał na Twitterze Marek Tomków, wiceszef NRA.

- Jako lekarz rodzinny dziękuję za ten wpis! POZ ogarniają jak mogą. Ci, którzy od dawna mają wszystko online są do przodu. Dajmy szansę pozostałym. Wspierajmy się. Poza receptami udzielamy porad, w tym w zastępstwie AOS. Rejestracje dwoją się i troją - odpowiedział na wpis lekarz Aleksander Biesiada.

Do dyskusji włączyła się także farmaceutka Paulina Front. - Zamknięty POZ - niby działa telemedycyna, ale nikt nie odbiera. Wypisujemy RF, żeby pomóc pacjentom i nie narażać ich na dodatkowe ryzyko. Do tej pory wystawiłam ich ponad 20 - podała.

- I tak na piękne oczy, bez dostępu do dokumentacji medycznej mam wydawać wszystko czym chata bogata? Lekarze mając niesamowite możliwości wystawiania erp nawet z domu blokują pacjentom dostęp do refundowanej terapii a my mamy się bawić w zbawianie świata za darmo? - skomentowała natomiast farmaceutka z Krakowa.

- Wystawiam RF nie mam z tym problemu bazuje na wiedzy, doświadczeniu czasami wspieram się historią zakupową, wystawiam nie tylko podczas pandemii chociaż skala teraz większa. Walczmy o możliwość preskrypcji/kontynuacji to pokażmy, że jesteśmy na to gotowi - napisała z kolei inna farmaceutka.