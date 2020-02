Farmaceuta szpitalny w Hiszpanii: kolejna relacja ze stażu

Część farmaceutów aktywnie pracuje na oddziałach w ramach ustalania listy leków lub udziela porad potrzebującym pacjentom ambulatoryjnym - opisuje farmaceuta Robert Kowalski, który odbył staż w aptece szpitala Hospital Univeristario Germans Trias i Pujol w Hiszpanii.

- Farmaceuta szpitalny w Hiszpanii nie zastępuje ani lekarza – eksperta od diagnozy i wyboru leczenia, ani pielęgniarki – specjalistki od opieki nad pacjentem. Farmaceuta szpitalny – nadzoruje proces farmakoterapii: dobór leków, ich dawkowanie i przygotowania do podania przez pielęgniarki oraz edukuje pacjentów na temat ich przyjmowania. A to oszczędza czas i podnosi komfort pracy i jednocześnie – zwiększa efektywność i bezpieczeństwo terapii oraz obniża koszty. Niepoliczalnym bonusem dla każdej z tych grup – jest wzrost zadowolenia, czy to z wykonanej pracy czy fachowej pomocy uzyskanej w obliczu choroby - relacjonuje farmaceuta Robert Kowalski, który odbył staż w Szpitalu Uniwersyteckim Germans Trias i Pujol w Badalonie k. Barcelony.

Jak opisuje na łamach "Aptekarza Polskiego", farmaceuta dużo czasu spędza przy komputerze, a nieodzownym narzędziem jest program komputerowy, który umożliwia dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, w tym do informacji o alergii, historii leczenia, badań diagnostycznych i opisów przygotowywanych przez lekarzy i pielęgniarki. - Jednocześnie jest między nimi narzędziem komunikacji. To bardzo ważne, ponieważ na ich podstawie farmaceuta ocenia zasadność włączenia i kontynuacji danego leku, dawkę oraz drogę podania - wskazuje Robert Kowalski.

- Może też samodzielnie zalecić włączenie dodatkowego leku – takiego, jaki był stosowany przewlekle przez pacjenta przed przyjęciem do szpitala, a nie został wpisany w zleceniu (np. lek przeciwdepresyjny), nowego leku np. heparyna drobnocząsteczkowa dla pacjentów z czynnikami ryzyka (m.in. unieruchomionych lub z nadwagą), podanie przeciwciał antyRh+ u kobiet Rh-, które urodziły dzieci Rh+ lub szczepienie przeciwko różyczce wcześniej niezaszczepionych młodych matek. Zmiany wprowadzone mogą być ostateczne lub jeżeli zmiana jest istotna – farmaceuta pozostawia swoją propozycję zmiany do akceptacji lekarza. Zmiany wprowadzone przez farmaceutę są odnotowywane w systemie elektronicznej dokumentacji i możliwe do okresowej analizy - podaje.