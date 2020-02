Farmaceuta w USA: "jestem zagrożeniem dla społeczeństwa"

Amerykańscy farmaceuci pracujący w firmach CVS, Rite Aid i Walgreens ostrzegają, że polityka firm prowadząca do osiągnięcia wyznaczonych wskaźników wydajności, przy jednoczesnych redukcjach personelu stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba skarg składanych przez farmaceutów w związku z nieodpowiednimi warunkami pracy w aptekach i narastającą redukcją personelu. Wielu farmaceutów z takich firm jak CVS, Rite Aid i Walgreens ostrzega, że ich warunki pracy zwiększają ryzyko błędów w wydawaniu leków pacjentom.

W wywiadach dla The New York Times wskazują, że ciągłe dążenie do osiągnięcia wyznaczonych przez firmy wskaźników wydajności ( "zmuszanie robienia więcej za mniej") prowadzą do tego, że trudno jest im bezpiecznie wykonywać swoją pracę, tym samym narażają społeczeństwo na ryzyko występowania błędów w leczeniu.

"Jestem zagrożeniem dla społeczeństwa" - napisał jeden z farmaceutów w anonimowym liście do Texas State Board of Pharmacy w kwietniu zeszłego roku.

„Ilość pracy, jaką musimy wykonać podczas weryfikacji recept, jest absolutnie niebezpieczna” - napisał inny farmaceuta w piśmie do władz Pensylwanii. „Będą popełniane błędy, a pacjenci będą cierpieć” - dodał.

- Czy potrzebujemy więcej dowodów na to, że niezależność farmaceuty jest ważna?- napisał na Twitterze rzecznik NIA Tomasz Leleno publikując artykuł "The New York Times".