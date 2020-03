Farmaceutka: narażamy swoje zdrowie każdego dnia

Mamy totalne oblężenie aptek i zaprzeczenie akcji #zostańwdomu. Środki ochronne stosowane przez apteki spotkały się ze zrozumieniem ze strony większości pacjentów. Jednak niektórzy nie szczędzą kpiących uwag, że co nam to da, albo że wydziwiamy - relacjonuje na Facebooku jedna z farmaceutek.

Do mediów z całej Polski docierają relacje zarówno farmaceutów i pacjentów, w jaki sposób, w obliczu epidemii COVID-19, funkcjonują apteki.

Jak wygląda sytuacja w toruńskich aptekach opisuje jedna z pacjentek: - Pracownicy pilnują, aby w pomieszczeniu znajdował się tylko jeden klient. Niestety przed wejściem nie obowiązują żadne nadzwyczajne zasady - mówi.

– Moja osiedlowa apteka jest zamknięta na cztery spusty. Czynne jest jedno zewnętrzne okienko, za którym siedzi pani w masce i rękawiczkach. W kolejce obowiązuje mniej więcej 1,5 metra odstępu od kolejnych klientów. Należy zachować również odstęp około metra od aptekarki – podaje inna osoba.

Niestety, nie w każdej aptece personel jest odpowiednio zabezpieczony.

- Farmaceuta wydawał leki przez okienko. Miał rękawiczki ochronne, nie miał jednak maski. Zwłaszcza starsze osoby obsługiwał z bardzo bliskiej odległości. Potem przyszedł drugi farmaceuta i oboje wydawali leki przez jedno okienko, co sprawiało, że zrobiło się tłoczno pod samym okienkiem – opisuje jedna z radomskich pacjentek. – Aptekarze powinni być szczególnie zabezpieczeni. Co zrobimy, jak nie będzie miał kto nam wydać leków? – zastanawia się.

"W aptece obsługujemy chorych ludzi narażając swoje zdrowie każdego dnia. Tak było jeszcze przed epidemią koronawirusa. Taki zawód. Obsługa przez „okienko” apteczne (zgodnie z zaleceniami NIA) spotkała się ze zrozumieniem ze strony większości pacjentów. Jednak niektórzy nie szczędzą kpiących uwag, że co nam to da, albo że „wydziwiamy” - pisze natomiast jedna z farmaceutek w swojej relacji na Facebooku.

"I teraz fajnie by było, gdyby ci wszyscy, którzy myślą „mnie to nie dotyczy”, zmienili to egoistyczne myślenie. Że jednak siedzenie w domu i higiena to coś, co może ocalić zdrowie czy nawet życie osób z grup ryzyka - na przykład ich dziadka czy mamy. I że z tym okienkiem aptecznym to nie jest wydziwianie, a niezbędne działanie ochronne, aby zmniejszyć ryzyko ekspozycji na COVID-19 pracowników aptek i pacjentów, a także by nie „sprzedali” wirusa dalej, na przykład własnym dziadkom, czy Twoim.