Farmacja kliniczna: współpracę zadeklarowało 71% lekarzy i 85% farmaceutów

W polskich jednostkach służby zdrowia farmaceuci aptek szpitalnych nie świadczą usługi farmacji klinicznej. Istnieje jednak wola i chęć takiej współpracy ze strony zarówno lekarzy, jak i farmaceutów - wskazuje prof. dr hab. Franciszek Główka z UM w Poznaniu.

- Przygotowanie gruntu do tworzenia naturalnej potrzeby współpracy farmaceutów z lekarzami i innymi przedstawicielami zawodów medycznych powinno odbywać się już na wczesnym etapie studiów, co podkreślają przedstawiciele samorządu lekarskiego i doświadczeni nauczyciele akademiccy, przede wszystkim amerykańscy, pełniący jednocześnie obowiązki farmaceuty klinicznego - tłumaczy prof. Franciszek Główka w felietonie opublikowanym przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską.

W jego ocenie, z uwagi na zmieniającą się rzeczywistości świata, w którym globalizacja obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, nie jest możliwe w dłuższym przedziale czasowym utrzymanie tradycyjnego modelu leczenia.

- Wzrasta świadomość, że tylko zespołowe działanie przynoszą efekty w zakresie wyleczenia chorych czy poprawienia ich warunków zdrowotnych. Nie dziwią zatem wyniki badań przeprowadzone w szpitalach Wielkopolski na reprezentatywnej grupie lekarzy i farmaceutów, które wykazały że około 88% lekarzy i 90% farmaceutów wyraża chęć współpracy. Największa płaszczyzna, na której lekarze chcą współpracować z farmaceutami, to wspólna analiza farmakoterapii; chęć współpracy w tym zakresie zadeklarowało 71% lekarzy i 85% farmaceutów. Jest to bardzo dobra wiadomość, świadcząca o dużej otwartości lekarzy i w jeszcze większym stopniu farmaceutów na współpracę, w przyszłości w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych. Można podsumować, że z pewnością jest dobra wola i chęć współpracy z obu stron - podkreśla profesor.

Przypomina, że w podobnym tonie wypowiedział się dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2010-2018, podczas konferencji naukowej w Sosnowcu, który stwierdził między innymi: „A zatem farmaceuta jest nam potrzebny na co dzień, potrzebny jest zarówno w warunkach lecznictwa zamkniętego, jak i w warunkach lecznictwa otwartego. Pytanie będzie już do Państwa. Jak sprawić, żeby rzeczywiście przy lekarzu, w szczególności tam, gdzie są dziedziny niezabiegowe: psychiatria, neurologia, interna, reumatologia itd. był farmaceuta? Jak sprawić, by lekarz i farmaceuta stanowili rzeczywisty zespół? I to jest już bardzo trudne pytanie, bo dzisiejszy farmaceuta jest bardziej związany ze stroną obsługi, nazwałbym ją, techniczną, zaopatrzeniową a mniej z poradą dla lekarzy”.