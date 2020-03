Gdzie należy oddać zużytą maseczkę ochronną?

Polacy masowo zaopatrują się w maseczki mające chronić przed koronawirusem. Zużyta maseczka ochronna, w zależności czy używała ją osoba chora czy zdrowa, powinna trafić do różnych pojemników - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

– Jeśli maseczkę wykorzystuje osoba, która chce się przed wirusem zabezpieczyć, ale nie jest zakażona, nie kaszle, nie ma gorączki, to taką maseczkę należy wyrzucić do odpadów zmieszanych, resztkowych – mówi ekspertka gospodarki odpadami Hanna Marliere, dyrektor Green Management Group. – Natomiast jeśli korzysta z niej osoba chora, na przykład z objawami kataru, wówczas maseczka powinna zostać potraktowana jak odpad medyczny – podkreśla specjalistka.

Takiej maseczki nie przyjmą jednak apteki, bo tam można oddać wyłącznie leki. Maseczka, z której korzystała osoba z objawami choroby, powinna więc trafić do PSZOK-u, tak jak inne odpady zakaźne, np. igły, strzykawki, czy paski do glukometrów.

- W przypadku gdy ów odpad powstaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, nie ma wątpliwości, iż jest to medyczny odpad niebezpieczny i powinien być spalony. Natomiast jeśli odpad ten powstaje w innych okolicznościach związanych z bytowaniem człowieka, sądzę, że należy ją kwalifikować jako odpad komunalny – mówi Karol Wójcik ze Związku Procodawców Gospodarki Odpadami. - W tym zakresie warto, by ustawodawca wskazał szczególny sposób postępowania z takim odpadem domowym, tak jak to zrobił w lipcu ubiegłego roku w przypadku zużytych igieł i strzykawek – uważa Wójcik.

