GIS: w 2018 roku laboratoria PIS zbadały 81 938 próbek środków spożywczych

Na stronie internetowej i profilu społecznościowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawia się ostatnio sporo ostrzeżeń publicznych dotyczących żywności oraz wyrobów z nią związanych. Czy takich komunikatów jest coraz więcej, czy może nowoczesna forma przekazu sprawiła, że zaczęliśmy je dostrzegać?

Jan Bondar przyznaje, że profil Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku cieszy się coraz większą popularnością. W 2019 r. liczba obserwujących go zwiększyła się ponad dwukrotnie - do 83 926. Profil zajął drugie miejsce wśród profili administracji publicznej na FB, wyprzedzając m.in. prezydenta RP.

- Internet to oczko w głowie Głównego Inspektora Sanitarnego. Docenia siłę mediów społecznościowych, chętnie wykorzystuje je do przekazywania wielu informacji i wiedzy o zdrowiu, ale i komunikatów, które wynikają z codziennej działalności służb sanitarnych. Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności czy wyrobów mających kontakt z żywnością mają trafiać przede wszystkim do konsumentów, stąd ich przejrzysta graficzna forma i zdjęcia produktów - wyjaśnia rzecznik GIS.

Pracują nad Stanem Sanitarnym Kraju

- Liczba ostrzeżeń związanych z żywnością i materiałami do kontaktu z żywnością zwiększa się głównie z uwagi na coraz lepszą współpracę z przedsiębiorstwami branży spożywczej. Źródłem informacji o zagrożeniu w przypadku znacznej części ostrzeżeń są same przedsiębiorstwa i sieci handlowe, które w wyniku kontroli wewnętrznych same wykrywają zagrożenia w żywności i zgodnie z ich prawnym obowiązkiem informują o tym organy urzędowej kontroli żywności, w tym GIS - podaje Bondar.

Również kontrole urzędowe są coraz bardziej skuteczne w wykrywaniu zagrożeń w żywności, gdyż opierają się na analizie ryzyka, która pozwala na skupienie działań kontrolnych w obszarach stwarzających największe ryzyko. W skutecznej identyfikacji produktów niebezpiecznych pomagają też konsumenci, którzy zgłaszając nieprawidłowości związane z żywnością nakierowują kontrole urzędowe na istotne problemy.