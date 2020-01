Gliwice: od 1 stycznia działa tylko jedna całodobowa apteka

Od 1 stycznia 2020 r. w Gliwicach będzie czynna jedna całodobowa apteka - zawiadamia Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Jak czytamy na stronie gliwickiego urzędu miejskiego, druga dotychczasowa apteka całodobowa w mieście będzie od Nowego Roku funkcjonować jako placówka całotygodniowa (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00, w soboty od 8.00 do 21.00, w niedziele od 9.00 do 21.00).

W tym trybie działa już od dłuższego czasu inna apteka w mieście.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dokona w najbliższym możliwym czasie stosownej zmiany w Uchwale nr XVIII/462/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice.