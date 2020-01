Gorzów: wirtualne dyżury aptek. Bo za realne nikt nie płaci

W Gorzowie Wielkopolskim działa ponad 40 aptek, jednak żadna z nich nie pracuje w nocy. Samorządowcy uchwalają grafiki dyżurów i umieszczają je na stronach internetowych. Tyle, że pozostają one wirtualnymi.

- Z jednej strony burmistrz ma obowiązek ustalenia harmonogramu rozkładu godzin, ale z drugiej strony nie ma żadnych narzędzi, które mogłyby wyegzekwować od przedsiębiorców stosowanie prawa - mówi dla gorzowskiej TVP3 Eliza Rudnicka, dyrektor wydziału spraw społecznych UM w Gorzowie Wielkopolskim.

- Żeby zaistniały w każdym powiecie dyżury nocne i świąteczne aptek, musi być dokonana zmiana przepisów. Taki projekt jest przygotowany. Leży w ministerstwie zdrowia. Sprowadza się do tego, że aptekarz będzie mógł dyżurować i będzie miał za to płacone. Na razie nie ma na to żadnych szans. Ministerstwo nie pracuje nad nim - ocenia mgr farmacji Mariusz Politowicz, członek NRA.

Właściciele gorzowskich aptek nie chcą wypowiadać się w tej sprawie, nieoficjalnie mówią, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nikt nie płaci im za nocne dyżury.

Kolejny problem to brak pracowników. Na samodzielnym dyżurze może zostać jedynie magister farmacji, a nie technik farmaceutyczny. Jednych i drugich w Gorzowie brakuje.

Więcej: https://gorzow.tvp.pl/