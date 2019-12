Gorzów Wlk.: tu też właściciele nie otworzyli w nocy aptek

Koniec roku obfituje w doniesienia o zamkniętych w czasie świat i w nocy aptekach. Tym razem lokalne media informują o takiej sytuacji w Gorzowie Wielkopolskim.

W Gorzowie całodobowe apteki zaprzestały działać na początku 2018 roku.

W tej sytuacji radni uchwalili harmonogram pracy aptek, który zakładał, że apteki będą pełnić rotacyjne dyżury do 6 rano.

Rozkład pozostał na papierze, bowiem w rzeczywistości apteki nie stosują się do niego.

W tym roku powstał plan otwarcia całodobowej apteki przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie.

- Mieliśmy chętny podmiot na prowadzenie działalności na przeciwko głównego wejścia do szpitala. Jednak sprawę zablokował wojewódzki inspektorat farmaceutyczny. Przepisy mówią, że aptekę można otworzyć, jeśli do najbliższej jest ponad 1000 metrów. U nas jest to nieco powyżej 900 metrów. Natomiast gdybyśmy chcieli ponownie otworzyć aptekę w szpitalu, musielibyśmy wówczas uzyskać zgodę ministra zdrowia, która jest wydawana na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w przypadku, kiedy istnieje ważny interes społeczny. Jednak ten stwierdził, że w tym przypadku nie ma interesu społecznego, ponieważ są inne apteki w mieście - tłumaczy dla portalu gorzowianin.com Robert Surowiec, wiceprezes szpitala.

Więcej: https://gorzowianin.com/