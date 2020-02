Gostyń: radni poszli na rękę aptekarzom. Wojewoda już nie

Wojewoda wielkopolski uznał za nieważną uchwałę radnych powiatu gostyńskiego w sprawie godzin pracy aptek w porze nocnej. W tej sytuacji właściciele aptek skierowali do starostwa pismo, w którym wnoszą o zaskarżenie decyzji wojewody do WSA w Poznaniu.

Radni w swojej uchwale na 2020 rok zdecydowali o rezygnacji z ustanawiania takich dyżurów, uwzględniając postulat lokalnych właścicieli aptek.

"Jak podkreślali właściciele aptek, praca w godzinach nocnych generuje wyłącznie koszty, bo o zyskach nie ma co marzyć" - informuje portal gostyn24.pl.

To nie spodobało się wojewodzie, który orzekł nieważność uchwały ze względu na - jak to określono - istotne naruszenie prawa. Dokonując oceny legalności przesłanego dokumentu, organ nadzorujący stwierdził, że "rozkład godzin aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy" - dodaje portal.

W tej sytuacji właściciele aptek skierowali do starostwa pismo, w którym wnoszą o zaskarżenie decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Farmaceuci podkreślają, że przepis art. 94 ust. 1 prawa farmaceutycznego nie wskazuje wprost, iż dostępność do świadczeń usług aptecznych ma być całodobowa, lecz ma być dostosowana do potrzeb ludności, w tym również w porze nocnej.

