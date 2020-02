Grudziądz: apteka nie będzie całodobowa, ale ruszy już 1 kwietnia

W środę, 26 lutego, podczas sesji Rady Miasta w Grudziądzu odbyła dyskusja na temat nieczynnej apteki Pod Solankami. Zastępca dyrektora grudziądzkiej leczniczy poinformował, że władze placówki są w trakcie podpisywania umowy z nowym dzierżawcą. Apteka ma zostać uruchomiona 1 kwietnia.

- Czy prezydentowi nie jest wstyd, że mieszkańcy Grudziądza muszą jeździć nocną porą po leki do Wąbrzeźna czy Świecia? - dopytywał podczas sesji Miłosz Joniec, radny PiS-u. Relację z sesji opisała Gazeta Pomorska.

Prezydent Maciej Glamowski, włodarz miasta odpowiadał: - Zorganizujemy spotkanie z właścicielami aptek, będziemy rozmawiać.

- Panie prezydencie to spotkanie z aptekarzami jest spóźnione o 26 dni! Mieszkańcy od blisko miesiąca nie mają dostępności w nocy do leków. Przecież doskonale pan wiedział o tym, że ta jednostka przestanie działać. Można było szybciej podjąć kroki, aby nie dopuszczać do takiej sytuacji - powiedział Marek Czepek, radny.

- Robimy wszystko, aby taki obiekt ponownie działał. Główny problem to finanse. Dyżury nocne są bardzo wysoko wyceniane, a na takiej zmianie musi być magister farmacji - wyjaśnił prezydent Grudziądza. - Władze miasta nie mają możliwości, by wyegzekwować na właścicielach aptek dyżurowanie w godzinach nocnych. Możemy jedynie odwoływać się do misji aptekarzy - mówił.

Tomasz Szczechowski, skarbnik miasta tłumaczył, że na terenie miasta są 34 apteki i trzeba wypracować taki sposób działania, aby rozłożyć dyżury nocne w różnych lokalizacjach Grudziądza.

Z kolei Krzysztof Bułkowski zastępca dyrektora szpitala do spraw finansowych, poinformował, że władze lecznicy są w trakcie podpisywania umowy z nowym dzierżawcą apteki „Pod Solankami” przy szpitalu. Nie będzie ona jednak - jak wcześniej - całodobowa, tylko czynna w godz. 6-24. Jej uruchomienie planowane jest na 1 kwietnia.

