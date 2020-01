Grudzień 2018: ile farmacji w reklamie TV?

Cennikowe wpływy reklamowe telewizji w grudniu 2019 roku względem analogicznego okresu rok wcześniej zwiększyły się o 14 procent. Najwięcej na spoty telewizyjne wydała firma Aflofarm.

Cennikowe wydatki na reklamę (bez rabatów) we wszystkich stacjach wyniosły łącznie 2,87 mld zł, co oznacza wzrost w skali roku o 13,84 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.

Zdecydowanie najwięcej na reklamę w telewizji - 183,07 mln zł - w grudniu 2019 roku wydała firma Aflofarm. Jej wydatki wzrosły rok do roku o 89,45 proc.

Na piątek pozycji znalazła się firma US Pharmacia z wynikiem ok. 62,2 mln zł (mniej o 2 proc. niż w grudniu 2018), na ósmym - Polpharma z wydatkami na poziomie 51,3 mln zł (+14,55 vs grudzień 2018).

Na 14 miejscu znalazła się firma Natur Produkt Pharma - 37 mln zł (ze wzrostem ponad 55 proc. w porównaniu do grudnia 2018), a TOP 20 zamyka GSK z wynikiem 29,9 mln zł na reklamę w grudniu 2019 (blisko 7 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej).

