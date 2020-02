Handel e-receptami: formalnie nie dochodzi do łamania prawa

Jednak takie "oferty" mogą dotyczyć nie tylko antykoncepcji, lecz również szerszej grupy leków (Fot. Archiwum)

Nie do przyjęcia jest mechanizm typu: zapłać, a dostaniesz każdy lek - mówi Marek Tomków, wiceprezes NRA odnosząc się do procederu handlu e-receptami przez lekarzy. Jednak formalnie nie dochodzi tu do łamania prawa.

Reporter TOK FM 7 lutego br. opublikował artykuł, w którym podał, że lekarze handlują w internecie e-receptami, przede wszystkim na tabletki antykoncepcyjne. W sieci widnieją strony internetowe, za pośrednictwem których można wykupić usługi nazywane "konsultacjami lekarskimi online z możliwością wystawienia e-recepty". Według ustaleń reportera TOK FM – nie zawsze siedzi ginekolog, który ma kompetencje do przepisywania tabletek antykoncepcyjnych, ale np. okulista lub rezydent bez specjalizacji. Wszystko, co muszą zrobić pacjentki, to zapłacić i wypełnić formularz. E-receptę dostają na skrzynkę e-mailową w ciągu trzech godzin od zakupu. Jednak takie "oferty" mogą dotyczyć nie tylko antykoncepcji, lecz również szerszej grupy leków, w tym leków psychotropowych czy nasennych. Z informacji Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika, że na tym procederze można zarobić naprawdę duże pieniądze. Problem polega na tym, że formalnie nie dochodzi tu do łamania prawa. Osobami oferującymi takie usługi są lekarze, a lekarze mogą wystawiać recepty. Dysponują oni pewną formą dokumentacji medycznej, za którą służą wypełniane przez pacjentki formularze. Jednak wiceprezes NRA, Marek Tomków twierdzi, że nad legalnością takich działań należy co najmniej postawić znak zapytania. – Trzeba mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z pozyskiwaniem gigantycznych ilości leków w drodze lewych zapotrzebowań, wystawianych przez fikcyjne przychodnie. Teraz może się okazać, że kolejną furtkę otwierają ci, którzy, chcąc się szybko dorobić, wykorzystują do tego nowe narzędzie, jakim jest e-recepta - mówi. Więcej: https://www.rp.pl/

Bezprecedensowe w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Już 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. ZAREJESTRUJ SIĘ!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus