HCC: sześć bloków tematycznych, ponad 70 sesji, wykładów i prezentacji

Trwa rejestracja na V Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) w Katowicach (5-6 marca 2020). Jeden z sześciu bloków tematycznych HCC 2020 obejmuje zagadnienia związanych z leczeniem wybranych chorób.

Ideą przewodnią Kongresu - zgodnie z jego nazwą - są wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jaki i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

Program V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych stanowi efekt prac Rady Programowej HCC, w skład której wchodzą m.in. wybitni specjaliści różnych dziedzin medycyny, menedżerowie zarządzający lecznicami, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedstawicieli środowiska medycznego, eksperci. W tym roku nie zabraknie nowości - zarówno dotyczących tematyki sesji, jak i form przekazu. Oprócz dyskusji panelowych zaplanowano m.in. pojedynki ekspertów, a także wywiady z udziałem publiczności.

Na obszerną agendę Kongresu złoży się ponad 70 sesji, wykładów i prezentacji w sześciu blokach tematycznych:

• Polityka zdrowotna

• Finanse i zarządzanie

• Terapie

• Nowe technologie

• e-Zdrowie

• Edukacja

W bloku obejmującym zagadnienia terapeutyczne zaplanowano poniższe sesje.

• Jak zapewnić kompleksową opiekę dla chorych z niezaspokojonymi potrzebami zdrowotnymi - na przykładzie chorób zwłóknieniowych płuc

• Kardiologia - interdyscyplinarne podejście do leczenia chorób sercowo-naczyniowych

• Jak radzić sobie z „epidemią” cukrzycy?

• Nowa jakość życia pacjentów żyjących z HIV leczonych antyretrowirusowo

• Immunoterapia jako leczenie personalizowane

• Stomatologia - partner z potencjałem

• Oko w oko z łuszczycą - czy jesteśmy gotowi, by leczyć skutecznie i na światowym poziomie?

• Chirurgia szczękowo-twarzowa

• Okulistyka - wyzwania organizacyjne i terapeutyczne

• Choroby mózgu - debata z udziałem m.in. neurologów i psychiatrów

• Udar mózgu - jak można z nim wygrać

• Wyzwania stojące przed psychiatrią w Polsce

• Onkologia - organizacja leczenia

• Choroby nowotworowe w Polsce - wybrane zagadnienia terapeutyczne

• Od centralizacji do decentralizacji - radioterapia nowotworów złośliwych w latach 2011-2020 – czy jest przykładem wymiernego sukcesu onkologii w Polsce?