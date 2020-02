IGWPAiA: oni o zaopatrzenie lekowe punktów aptecznych nie walczą

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek wnioskuje do ministra zdrowia o włączenie organizacji do prac Zespołu ds. przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych.

"Jako izba gospodarcza zrzeszająca podmioty prowadzące sprzedaż leków w punktach aptecznych, nie mamy możliwości podejmowania działań zapobiegających brakom asortymentowym" - napisali autorzy petycji, podkreślając brak głosu techników farmaceutycznych w dyskusji nad problemem.

- Technicy farmaceutyczni prowadzący punkty apteczne są w tej sytuacji nierówno traktowani, bowiem nie mają samorządu zawodowego, który by obligatoryjnie został zaproszony do rozmów - dodają.

"W naszej ocenie udział w Zespole tylko Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Naczelnej Rady Aptekarskiej to zbyt mało, bowiem od dawna wiadomo powszechnie w środowisku, że akurat te dwa podmioty są nieprzychylne istnieniu punktów aptecznych, uważając je za konkurencję aptek. Zachodzi obawa, że o zaopatrzenie lekowe punktów aptecznych nie walczą" - czytamy w dokumencie przesłanym do kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, a następnie skierowanego do resortu zdrowia.

Pod petycją (w załączniku) podpisali się członkowie nowo wybranego zarządu Izby: Marzena Napieracz - Lubomska (prezes), Koryna Borońska (wiceprezes), członkowie zarządu: Elżbieta Trzaskowska, Violetta Bysiek i Łukasz Ludwiczak oraz członkowie Izby.