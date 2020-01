Ile kosztuje bezpieczeństwo lekowe kraju? Taniej nie będzie. Może być tylko drożej

Tak naprawdę bez zapewnienia dostępu do aktywnych składników farmaceutycznych nie będzie gwarancji bezpiecznych dostaw leków. Każde działanie będzie tylko łataniem dziur, a nie rozwiązaniem problemu. Należy zapobiegać występowaniu tych braków - uważa Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.

Rynek Aptek: Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w odpowiedzi na interpelację ocenił, że „w Polsce nie było żadnego kryzysu lekowego, ani żadnego systemowego problemu z dostępem do leków. Owszem zdarzały się sytuacje, że zabrakło leków danego producenta (np. metformin o przedłużonym uwalnianiu), ale w tym samym czasie dostępne były co najmniej 2 innych producentów, nie mówiąc już o całej gamie metformin zwykłych”. Czytając doniesienia prasowe można było odnieść wrażenie, że jest inaczej.

Grzegorz Rychwalski: To trafne spostrzeżenie. Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, jak definiujemy braki? Bo to, że nie ma referencyjnego leku, który miał być na rynku, ale są jego odpowiedniki, to w mojej ocenie nie są braki. Są inne podmioty, które uzupełniają niedobory. Brak jest wtedy, gdy pacjent nie może dostać leku i wiąże się to z przerwaniem terapii, którą zlecił lekarz.

W przypadku, gdy lekarz nie zaznaczy „nie zamieniać”, farmaceuta może wydać zamiennik. Gdy przy tych wszystkich usprawnieniach systemu, pacjent nadal nie ma dostępu do leku, to wtedy jest brak.

W przypadku wspomnianych metformin chodziło o brak zapewnienia dostępności przez jedną z firm. Tymczasem każdy przyjął, że leku nie ma. Nikt nie zadał pytania, czy pacjent ma dostępność do odpowiednika.

RA: A co w przypadku leków, w których stwierdzono zanieczyszczenia substancji czynnych lub których zaczęło brakować na rynku? Czy również wtedy zbyt pochopnie używano terminu „braki leków”?

GR: Problemy z brakiem leków i zakłóceniami w dostawach nękają cały świat od lat. Zaczęło się od przeniesienia produkcji API do Azji. Można nawet powiedzieć, że produkcja została z Europy wypchnięta. Polityka cenowa wielu państw, w tym Polski, spowodowała, że ich produkcja w Europie stała się nieopłacalna. To doprowadziło do uzależnienia się od zagranicznych dostawców.