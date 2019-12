INFARMA pozytywnie o nowym wykazie refundacyjnym

Ministerstwo Zdrowia podjęło ważne kroki na drodze do zapewnienia polskim pacjentom europejskiego standardu leczenia - ocenia INFARMA prezentując stanowisko ws. sprawie projektu styczniowej listy refundacyjnej.

To już druga powyborcza lista refundacyjna, która zapewni pacjentom dostęp do wielu skutecznych, nowoczesnych opcji terapeutycznych. Co istotne projekt styczniowej listy przewiduje refundację nowych leków nie tylko w programach lekowych, ale również w tzw. refundacji otwartej (w aptekach).

Od stycznia 2020 roku kolejne możliwości nowoczesnego leczenia uzyskają osoby chore na cukrzycę,depresję, schizofrenię oraz pacjentki z rakiem piersi. Rozszerzony zostanie również dostęp do leczenia m.in. dla chorych na ciężką astmę alergiczną, a także wirusowe zapalenie wątroby typy B.

- Cieszymy się, że udostępnianie innowacyjnych leków dla polskich pacjentów nie było wyłącznie trendem około wyborczym. To dobry prognostyk. Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Zdrowia rozumie, że dostęp do skutecznych leków może znacząco poprawić wyniki zdrowotne polskiego społeczeństwa –podkreśla Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY.

- To tym bardziej istotne, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o ok. 300000. To ważne, że Minister Zdrowia rozumie potrzebę inwestycji w zasoby ludzkie i stawiana najbardziej efektywne rozwiązania,pozwalające utrzymać Polaków w zdrowiu–tłumaczy.

Podkreśla, że zostały podjęte ważne kroki na drodze do zapewnienia polskim pacjentom europejskiego standardu leczenia. Nie byłoby to możliwe, gdyby Ministerstwo Zdrowia nie sięgnęło po innowacyjne instrumenty finansowe. Minister Maciej Miłkowski wprowadził w ostatnim czasie instrumenty dzielenia ryzyka (tzw.RSSy) oparte o wyniki zdrowotne, co jest obecnie najefektywniejszym sposobem udostępniania nowych leków pacjentom.

- To zupełnie nowa jakość w podejściu. Zrozumienie przez Ministerstwo Zdrowia możliwości, jakie daje zawieranie RSSów prowadzi do znaczącej poprawy sytuacji chorych –podsumowuje Bogna Cichowska-Duma.

W ocenie INFARMY, polityka lekowa powoli przestaje być obszarem ciągłego poszukiwania oszczędności, kosztem zdrowia i życia obywateli. INFARMA ma nadzieję na utrzymanie tego pozytywnego trendu.