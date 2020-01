Jadwiga Emilewicz zapowiada wznowienie prac nad RTR

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała wznowienie prac nad Refundacyjnym Trybem Rozwojowym. Spotkanie robocze w tej sprawie ma odbyć się w drugiej połowie lutego.

– Po feriach wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i przedstawicielami branży powrócimy do rozmów o wprowadzeniu refundacyjnego trybu rozwojowego. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju już po feriach – powiedziała podczas czwartkowej (23 stycznia) konferencji prasowej minister Jadwiga Emilewicz.

O wprowadzeniu RTR mówi się już od 2016 r. W pierwotnym kształcie, zakładanym przez pierwszego wiceministra zdrowia ds. polityki lekowej w pierwszym rządzie PiS Krzysztofa Łandę, RTR miał wiązać się z nawet 200 mln zł ulg dla firmy, która zainwestuje w naszym kraju kilka miliardów rocznie.

Kolejny projekt, przedstawiony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii latem 2019 r., zakładał wykorzystanie 400 mln zł, z czego połowa miała pochodzić z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, a połowa z Agencji Badań Medycznych.

Żadnej z form RTR nie udało się jednak wprowadzić.

– Udało mi się zrealizować 99 proc. projektów, za które odpowiadałam w poprzedniej kadencji. Tego jednego nie – przyznała minister Emilewicz.– To bodaj jeden z najbardziej skomplikowanych projektów i, jak wielokrotnie mówiłam, właściwie nie ma nigdzie gotowego modelu, który można by przeszczepić do polskiego systemu refundacyjnego, mającego dwa cele – z jednej strony zależy nam na tym, by dostarczyć masowo tanie terapie, a z drugiej strony, by zapewnić polskim pacjentom terapie najnowsze i by powstawały one w Polsce - wskazała.

- Przeprowadziliśmy rzetelne prace studyjne, a złożoność tej materii sprawiła, że nie byliśmy gotowi w 2018 r. – przyznała minister Emilewicz.

Dodała, że cieszy się, że pomimo braku RTR innowacyjne firmy farmaceutyczne mogą zasilać projekty rozwojowe swoją pomysłowością.

