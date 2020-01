"Jeśli dostaniemy poważną ofertę produkcji API w Polsce, na pewno ją rozważymy"

Trudno oczekiwać, że ktoś uruchomi w Polsce fabryki API, które nie będą nikomu potrzebne, zatem potrzebny jest rynek zbytu, a to bez strategii polskiego rządu jest nierealne - mówią wytwórcy (fot. archiwum)

Europa, która jeszcze w latach 90. tych produkowała 80 proc. API, teraz odpowiada za ledwie 20 procent dostaw. Indie i Chiny zaspokajają łącznie ok. 70 proc. zapotrzebowania na substancje czynne. Wiele państw podejmuje wysiłki na rzecz poprawy zaopatrzenia. Co w tej sytuacji ma do zaproponowania polski rząd?

Globalne niedobory leków. Problem, z którym boryka się cały świat. Sytuacja geopolityczna, zanieczyszczenia, spory handlowe, klęski żywiołowe, awarie linii produkcyjnych, wzrost zamożności społeczeństw Azji i transferowanie API w odpowiedzi na zwiększenie popytu na lokalnych rynkach czy takie zdarzenia jak obserwowane w ostatnim czasie restrykcyjne egzekwowanie standardów ochrony środowiska w Chinach powodują, że z dnia na dzień producenci leków zostają odcięci od źródeł zaopatrzenia w substancje czynne. Przez ostatnie dwie dekady wielu producentów uzależniało się od jednego, dwóch dostawców surowców, głównie z Indii i Chin. Przy niedoborach na rynku globalnym pojawia się globalna konkurencja między kupującymi. Rzeczywistość biznesowa jest taka, że w pierwszej kolejności produkty trafią na rynki o najwyższym zwrocie z inwestycji. Polska do takich rynków nie należy. Ponadto braki leków powodują, że stają się one przedmiotem spekulacji i wzrostu cen na „czarnym rynku”. Do tego dochodzi wzrost kosztów wytwarzania API, niepewność dostaw. Można być pewnym, że taniej nie będzie. Może być tylko drożej. - W Europie wymogi dotyczące jakości wytwarzanych substancji stawały się coraz wyższe. Rosły też koszty prac i energii. Z drugiej strony, presja cenowa władz na obniżki cen leków powodowała, że ich produkcja na miejscu okazywała się nieopłacalna. W efekcie cały świat przenosił swoją produkcję na rynki azjatyckie. Europa, która jeszcze w latach 90. tych produkowała 80 proc. API, teraz odpowiada za ledwie 20 procent dostaw. Indie i Chiny zaspokajają łącznie ok. 70 proc. zapotrzebowania na substancje czynne – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

