Jeśli nikt nie jest w stanie zabezpieczyć aptek, dajcie nam tani spirytus

Jeśli nikt nie jest w stanie zabezpieczyć aptek, do których trafia dwa miliony chorych dziennie, dajcie nam tani spirytus. Mamy kilkanaście tysięcy izb recepturowych a ten płyn potrafi zrobić nawet niewidomy farmaceuta. POBUDKA - napisał na Twitterze Marek Tomków, wiceprezes NRA.

Marek Tomków swoim wpisem nawiązał do komunikatu Orlenu. Spółka paliwowa poinformowała, że URPL zezwolił na wykorzystanie tańszego etanolu o jakości farmakopalnej, co pozwoliło na optymalizację kosztów produkcji - płyny do dezynfekcji rąk o pojemności 1 litra będą dostępne na jej stacjach w cenie 15 zł.

Wiceprezesa Izby poparli inni farmaceuci:

"To ostatni moment na takie działanie"

"Super! Apteka ten farmakopealny kupuje od tygodnia powyżej 500 zł netto za litr. Gdzie logika?"

"Piszemy o spirytusie farmakopealnym czyli odpowiadający wymogom monografii Farmakopei. Czyli mówimy o jednym i tym samym. Z tym, że jedni dostają go za 10 zł a inni za 500"

"Prawda! Jeszcze coś tam widzę i poczekam na dostawę taniego surowca... Nie wsadzajcie nas z lekami do samochodów tylko dajcie surowce do receptury. Samochody na Orlen, a spirytus do aptek..."

"Cena wyższa niż 12-letnie single malty... Na pewno każdego będzie stać. Tisept miał do nas dojechać podobno. Nigdzie go nie widzę"