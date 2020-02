Kalwaria: starosta odpowiada ws. dyżurów aptek

Organem, który ma kompetencje egzekwowania uchwały ws. świątecznych i nocnych dyżurów aptek jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny - ocenia starosta. Ma nadzieję, że właściciele aptek dla dobra mieszkańców dostosują się do obowiązujących przepisów prawa.

Niedawno informowaliśmy o wezwaniu do starosty wadowickiego i rady powiatu do egzekwowania prawa w zakresie nocnych dyżurów aptek, którego autorem był urzędnik miejski w Kalwarii Zebrzydowskiej.

"Ze smutkiem, z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że Powiat nie radzi sobie z dyżurami aptek" - oświadczył urzędnik miejski cytowany przez lokalny portal.

Starostwo opublikowało informację jako odpowiedź na zarzuty urzędnika miejskiego:

"Rada Powiatu w Wadowicach w uchwale numer XIII/129/19 z dnia 19.12.2019 r. ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wadowickiego, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Zadaniem Rady Powiatu jest zadbanie o to, aby mieszkańcy naszego powiatu mieli możliwość zrealizowania recept również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Organem, który ma kompetencje egzekwowania tej uchwały jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Po sygnałach od mieszkańców dotyczących nierealizowania dyżurów przez apteki, starosta Eugeniusz Kurdas już w 2019 roku zwrócił się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o przeprowadzenie kontroli w aptekach na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

W jej następstwie zgodnie z sugestią inspektora farmaceutycznego oraz trzech aptek z gminy Kalwaria Zebrzydowska Rada Powiatu postanowiła włączyć do harmonogramu dyżurów również aptekę w Brodach, co miało na celu rozwiązanie problemu dyżurów aptek w 2020 roku na terenie tej gminy. Starosta Wadowicki ma nadzieję, że właściciele aptek dla dobra mieszkańców dostosują się do obowiązujących przepisów prawa".

Starostwo załącza odpowiedź Małopolskiego WIF. W dokumencie inspektor stwierdza, że po likwidacji jednej z aptek w Kalwarii, okres pełnienia dyżurów pozostałych aptek wydłużył się z 7 do 10 dni, natomiast nie uległa zmianie liczba personelu fachowego mogącego pełnić dyżury. Przemęczony farmaceuta stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Dlatego WIF zalecał włączenie w system dyżurów innych aptek położonych na terenie gminy.

Więcej: http://powiat.wadowice.pl