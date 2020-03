Kolejna państwowa spółka rusza z produkcją płynu do dezynfekcji

KGHM Polska Miedź, jako trzecia państwowa spółka, zaczęła produkować płyn do dezynfekcji rąk. Dzienna produkcja preparatu w najbliższych dwóch tygodniach ma sięgać 20 ton.

"Rozpoczynamy produkcję płynu do dezynfekcji rąk nitrosept w wariancie podstawowym i wzmocnionym H2O2. Dostarczymy go do szpitali, urzędów i firm" - poinformowała na Twitterze KGHM Polska Miedź.

KGHM Polska Miedź jest kolejną państwową spółką, która produkuje płyn aseptyczny. Jako pierwszy o wejściu w ten segment poinformował PKN Orlen. Także Polfa Tarchomin od kilku dni produkuje płyn do odkażania.

Każda ze spółek część lub całość produkcji przekazuje w pierwszej kolejności do Agencji Rezerw Materiałowych i instytucji użyteczności publicznej.

- Najważniejsze zadanie na tym etapie to zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do tanich i prostych w produkcji środków dezynfekcyjnych. Nie ma ważniejszego zadania rządu, dopóki to nie zostanie wykonane - uważa b. wiceminister zdrowia, Krzysztof Łanda.

- Są zapewnienia... niestety słowne. Płynu dezynfekcyjnego brakuje wszystkim. Apteki w małych miejscowościach nie dostały nic. Orleny wywieszają kartki choć płynu do tej pory nie mieli, by nie odpowiadać na ciągłe zapytania. To epidemiologiczna katastrofa – ocenia Marzena Napieracz - Lubomska, prezes IGWPAiA.

- Przez osiem dni apteki i punkty apteczne obsłużyły 21 milionów pacjentów. Nie otrzymały nadal środków dezynfekcyjnych. Uważacie nadal, że nie ma potrzeby? - dodała.

Pod koniec zeszłego tygodnia pierwsze partie płynu Trisept TZF Polfy Tarchomin trafiły do przychodni. Do aptek miały dotrzeć na początku tego tygodnia.

Polfa Tarchomin, zgodnie ze zaleceniem resortu zdrowia, ma przekazać 30 tys. bezpłatnych opakowań środków antyseptycznych na potrzebny pracowników aptek.