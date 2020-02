Komentarz: kary nie są dotkliwe lub nie są nakładane. System więc nie działa

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił 25-milionową karę dla Aflofarmu za reklamy suplementów diety, które sugerowały ich lecznicze działanie. To jednoznaczny dowód braku skutecznych narzędzi ochrony pacjentów - uważa Stowarzyszenie Leki Tylko Z Apteki.

Stowarzyszenie przygotowało komentarz do orzeczenia sądu. Aflofarm nie zapłaci kary w wysokości prawie 26 mln zł nałożonej przez UOKiK za reklamy suplementów diety, które miały sugerować konsumentom, że posiadają właściwości lecznicze. W ocenie warszawskiego sądu to nie Urząd ma kompetencje do nakładania kar w tym zakresie, tylko sanepid.

"Czego dowiedzieliśmy się dzięki tej sprawie? Po pierwsze: sąd uznał, że przedmiotowe reklamy wprowadzały pacjentów w błąd. Po drugie: że mimo to Aflofarm nie zapłaci 25 mln zł kary nałożonej w 2017 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po trzecie i najważniejsze: Aflofarm nie zapłaci nie dlatego, że jego reklamy były rzetelne, ale z powodu, że UOKiK nie jest władny do nakładania kar finansowych za wprowadzające w błąd reklamy suplementów diety - podkreśla Paweł Bernat, prezes Stowarzyszenia Leki Tylko z Apteki.

Zrobiliśmy dwa kroki w tył

Czy Aflofarm zostanie przez jakąś instytucję ukarany za wprowadzanie w błąd pacjentów? W obecnym stanie prawnym mogłaby to zrobić Państwowa Inspekcja Sanitarna, która pełni nadzór nad rynkiem i reklamami suplementów. „To właśnie z pasywności oddziałów sanepidu w przeciwdziałania niewłaściwym działaniom producentów włączył się prezes UOKiK” – wskazuje adw. Ewa Rutkowska z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński w artykule „Dziennika Gazety Prawnej” z 25 lutego 2020 r.

W przypadku naruszenia ustawowych zakazów dotyczących reklamy suplementów diety sanepid może nałożyć na podmiot karę w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej - obecnie to ponad 148 tys. zł. Kary nie są dotkliwe. I co ważne: nie są nakładane. System więc nie działa.