Lekarze: zwiększmy liczbę testów na SARS-CoV-2. Osłabią objawy paniki i zmniejszą koszty gospodarcze

Zwiększenie liczby badań da realny obraz rozprzestrzeniania się koronawirusa, który może być większy niż się wydaje. Da odpowiedź, kto jest zdrowy i zdolny do pracy, co skróci kwarantanny domowe. Masowa kwarantanna pociąga za sobą olbrzymie koszty - uważa NRL.

Naczelna Rada Lekarska przygotowała trzy apele:

- do Ministra Zdrowia o zwiększenie dostępu do testów wykrywających SARS-Cov-2

- do Obywateli RP

- o zapewnienie lekarzom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej w związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce.

Dostępność do testów osłabi objawy paniki

W apelu do ministra zdrowia, zwraca się o "radykalne zwiększenie dostępu do badań na wykrycie obecności koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy mają objawy wskazane w zaleceniach epidemiologicznych".

- Testy nie mogą obejmować tylko osób hospitalizowanych. Lepiej przeprowadzić dużo więcej, niż za mało. Przemawiają za tym nie tylko względy zdrowotne, ale także gospodarczo-ekonomiczne - oceniają lekarze.

Ich zdaniem, wywiad epidemiologiczny i występujące objawy powinny być bezwzględnym wskazaniem do wykonania testu.

"Apelujemy również, aby lekarze, jak i cały personel medyczny, którzy byli w bliskim kontakcie z zarażonymi i są potencjalnymi roznosicielami koronawirusa, mogli być w każdej chwili przebadani, aby wykluczyć zagrożenie" - dodają.

W ich opinii, zwiększenie liczby badań da realny obraz rozprzestrzeniania się koronawirusa, który może być większy niż się wydaje. Da odpowiedź, kto jest zdrowy i zdolny do pracy, co skróci kwarantanny domowe. Masowa kwarantanna pociąga za sobą olbrzymie koszty, a nieuzasadnione jej wprowadzenie może doprowadzić do trudnej sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej, czego musimy uniknąć.

Dostępność do testów nie tylko uspokoi społeczeństwo, ale osłabi zauważalne już przejawy paniki. Każdy obywatel z objawami wskazanymi w zaleceniach epidemiologicznych powinien mieć możliwość wykluczenia stanu chorobowego, co zapewni mu spokój oraz da pewność, że nie stanowi zagrożenia dla swoich bliskich i otoczenia. Takie działanie, obok bieżących zaleceń władz, może skuteczniej studzić emocje, niż kolejne apele.