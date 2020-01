Leki z okienka: "Czy w XXI wieku nie można wpuścić ludzi do apteki?"

Czy w XXI wieku trzeba w środku dnia czekać na podwórku i marznąć podczas kupowania leków w aptece? - pyta jedna z pacjentek apteki w Szczecinku. Z takiej formy pełnienia aptecznego dyżuru wytłumaczyli się właściciele apteki.

Jedna z czytelniczek poinformowała portal szczecinek.com, że pierwszego dnia nowego roku (dzień wolny od pracy) udała się do apteki, która pełniła dyżur.

"Apteka podczas dyżuru dziennego miała otwarte okienko piwniczne i pani obsługująca biegała na pięterko po leki oraz aby wprowadzić do systemu zakupowane leki, a potem, przy okienku piwnicznym, kasowała gotówkę lub kartę i wydawała leki" - zrelacjonowała kobieta.

"Trwało to długo, wszyscy marzliśmy na dworze, a obsługująca kobieta też ledwie dawała radę. Czy naprawdę w XXI wieku nie można w biały dzień wpuścić ludzi do apteki? Kogo winić za taką sytuację? Rozumiem, że podczas nocnego dyżuru jest obsługa przy okienku, ale w dzień?" - opisała.

Portal trzymał wyjaśnienia od właścicieli szczecineckiej apteki:

"Wszystkie apteki w trakcie dyżurów nocnych prowadzą sprzedaż przez okienko. Nasza apteka standardowo jest otwarta poprzez wejście z przychodni, w godzinach pracy przychodni. W przypadku dyżurów nocnych, apteka prowadzi sprzedaż przez okienko. Niestety nie ma możliwości otwarcia apteki w trakcie dyżurów przez wejście z przychodni, gdyż jednocześnie otwierałoby to dostęp do pomieszczeń przychodni, a za to odpowiedzialności brać nie możemy" - napisali w piśmie przesłanym redakcji.

Więcej: szczecinek.com