Litwa: z każdym rokiem wzrasta ilość zwracanych leków

Mieszkańcy Litwy coraz częściej zwracają do aptek przeterminowane i niepotrzebne leki. Z jednej strony to dobrze, z drugiej - nadal kupują więcej leków, niż potrzebują - wskazuje Państwowa Kasa Chorych.

Państwowa Kasa Chorych na Litwie poinformowała, że w 2019 r. zebrano więcej niepotrzebnych leków niż w roku 2018.

– W roku 2019 od mieszkańców zebraliśmy 21,3 ton niepotrzebnych leków. W pierwszym półroczu zebrano ich 7,5 ton, a w drugim 13,8. W ubiegłym roku zgromadziliśmy o 1,9 ton więcej odpadów medycznych niż w 2018, gdy było ich 19,4 ton – informuje „Kurier Wileński” Irma Medžiaušaitė, doradczyni działu Refundacji Leków w Państwowej Kasie Chorych przy Ministerstwie Zdrowia.

Wzrastająca ilość zwracanych leków ma jednak swoje plusy i minusy.

– Rosnąca ilość leków przeznaczonych do likwidacji świadczy, że z każdym rokiem coraz więcej mieszkańców zachowuje się odpowiedzialnie i nie wyrzuca niepotrzebnych leków do śmietnika lub kanalizacji, a oddaje je do apteki. Z drugiej strony, nie trzeba byłoby nic oddawać, gdyby leki były przeznaczane i kupowane racjonalnie - tłumaczy Medžiaušaitė. - Spożywać medykamenty trzeba w sposób umiarkowany, konsultując się z lekarzem lub aptekarzem - zaznacza.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, każda apteka powinna przyjąć od mieszkańców przeterminowane oraz niepotrzebne leki. W przypadku, jeśli apteka odmówi ich przyjęcia, trzeba niezwłocznie poinformować Kasę Chorych.

Więcej: kurierwilenski.lt